Preview 2021/22 | La dernière chance des Blazers ?

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, place aux Blazers qui sont à la croisée des chemins. Extrêmement énervé après la triste élimination de Portland au premier tour des playoffs face à une équipe de Denver pourtant privée de Jamal Murray, Damian Lillard était carrément annoncé sur le départ. Finalement, il n’a jamais demandé son transfert mais il a tout de même mis une grosse pression à sa direction, afin de faire passer un cap à l’équipe.

Quelques mois plus tard, et après une médaille d’or olympique qui lui a sans doute fait du bien, même s’il n’a pas vraiment fait d’étincelles à Tokyo, dans quel état d’esprit est le meneur ? Les Blazers ont-ils répondu à ses attentes ? Les arrivées de Chauncey Billups et de quelques « role players » suffiront-elles pour cette équipe ?

Que va apporter Chauncey Billups ?

Car le principal changement dans l’Oregon se situe sur le banc. En place depuis 2012, Terry Stotts n’a manqué les playoffs que sa première saison, réussissant ensuite à qualifier huit fois de suite l’équipe en « postseason ».

Le problème, c’est que son cycle touchait clairement à sa fin. Malgré les ajouts de Robert Covington et Derrick Jones Jr. lors de la dernière intersaison, la défense de Portland était toujours autant problématique (29e à l’efficacité défensive avec 115.3 points par match, seuls les Kings étant derrière). Très dépendants de leur réussite à 3-points et des performances de Damian Lillard, incapables de trouver une cohésion défensive pour compenser les limites désormais clairement établies dans le domaine du duo Lillard/McCollum, les Blazers ont forcément enchaîné le bon et le moins bon, leur élimination au premier tour, malgré l’arrivée de Norman Powell en cours de saison, n’étant que l’illustration du manque d’équilibre de la troupe, avec un Jusuf Nurkic de plus en plus frustré par son rôle…

À l’issue de la campagne, Damian Lillard a donc mis la pression sur ses dirigeants mais le GM, Neil Olshey, n’a pas voulu faire exploser l’équipe. Il a ainsi surtout prolongé Norman Powell, et donc remplacé Terry Stotts en nommant à la tête de l’équipe Chauncey Billups, qui va découvrir le métier dans cet environnement sous pression.

Les tensions suite à sa nomination désormais passées, l’ancien leader des Pistons, MVP des Finals 2004, doit désormais (et vite) montrer qu’il est l’homme de la situation, pour redonner du souffle à Damian Lillard et aux Blazers. Il faut convaincre ce groupe que, même sans changement d’importance, il y a la possibilité d’aller disputer le titre aux armadas de la ligue. Il faudra surtout trouver des moyens de le faire.

Retrouver une défense

Evidemment, avec l’arsenal offensif dont dispose Portland, et la 2e meilleure attaque de la dernière campagne (117.1 points inscrits sur 100 possessions), le principal problème de Portland est défensif.

Critiqué pour son manque d’ajustements de ce côté du terrain, Terry Stotts aurait sans doute pu (et dû) mieux faire sur ce plan, mais il a aussi travaillé avec un Jusuf Nurkic clairement pas à son meilleur niveau physique, et qui a eu du mal, pendant une bonne partie de la saison, à jouer son rôle de libéro dans la raquette. En ajoutant à cela une certaine passivité générale et des « role players » (Enes Kanter, Carmelo Anthony…) souvent ciblés dans le domaine, on obtient la catastrophe défensive de la dernière campagne.

Pour Chauncey Billups, il faut donc retrouver un équilibre défensif, perdu depuis deux ans, en misant sur un Jusuf Nurkic à 100% de ses moyens, un duo Lillard/McCollum totalement impliqué et des « role players » (Larry Nance Jr, Cody Zeller, Tony Snell, Nassir Little…) qui peuvent cette saison apporter un vrai plus dans ce domaine.

Est-ce que ça suffira ? Sans doute pas pour intégrer le Top 10 des meilleures défenses de NBA, mais si Portland peut retrouver une place aux alentours de la 15e place, et garder sa puissance de feu offensive, ça sera déjà intéressant.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Cody Zeller (Hornets), Ben McLemore (Lakers), Larry Nance Jr. (Cavaliers)

Re-signatures : Norman Powell

Départs : Zach Collins (Spurs), Carmelo Anthony (Lakers), Enes Kanter (Celtics), Derrick Jones Jr. (Bulls)

LE JOUEUR À SUIVRE : DAMIAN LILLARD

Il est toujours sous contrat à Portland jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option, et Damian Lillard a toujours répété que son but était de remporter le titre avec les Blazers.

Sauf qu’à 31 ans, le meneur s’impatiente clairement. Sa frustration à la suite des derniers playoffs était à son maximum et si Portland a suffisamment fait durant l’été pour le calmer, il sera compliqué de le voir s’investir beaucoup plus longtemps dans le projet du club si jamais il n’entrevoit pas de progression.

Il reste dans tous les cas la clé de la réussite de Portland, qui a besoin qu’il joue à un niveau de MVP pour rejoindre les sommets, mais c’est peut-être la dernière chance pour les Blazers de montrer à leur « franchise player » qu’il est suffisamment entouré pour pouvoir le faire dans l’Oregon…

MOYENNE D’AGE : 26,6 ans

MASSE SALARIALE : 147 millions de dollars (14e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

L’arrivée de Chauncey Billups a complètement relancé Jusuf Nurkic, et rassuré tout le groupe d’un point de vue défensif, les schémas étant mieux adaptés aux adverses et donc plus efficaces.

Portland n’est toujours pas une forteresse mais l’équipe est redevenue descente dans le domaine, alors que son attaque, portée par le trident Lillard/McCollum/Powell, fait souffrir tous les adversaires. Avec des « role players » défensifs parfaits dans leur rôle, à l’image d’un Larry Nance Jr. qui devient un candidat très sérieux au trophée de meilleur sixième homme de l’année, les Blazers partent fort et restent constamment dans le Top 4 de l’Ouest.

Damian Lillard a retrouvé le sourire, et il s’impose comme l’un des favoris pour le trophée de MVP en fin de saison, alors que ses Blazers présentent un visage suffisamment solide pour rêver du trophée Larry O’Brien.

LE PIRE SCÉNARIO

« Head coach » débutant, Chauncey Billups commet des erreurs logiques en début de saison, et Portland prend déjà du retard à l’allumage. Ce mauvais départ plombe toute la saison des Blazers, obligés de courir après les autres équipes de l’Ouest pour accrocher une place en playoffs, voire en « play-in ».

Dans ces conditions, Damian Lillard fulmine et s’agace de plus en plus, alors que les problèmes défensifs de l’équipe n’ont pas été résolus d’un coup de baguette magique, surtout que Jusuf Nurkic se blesse et que, sans lui, il n’y a pas grand-monde pour tenir l’édifice. Les rumeurs se font donc de plus en plus persistantes et, à l’issue de la campagne, le « franchise player » prévient ses dirigeants qu’il ne veut plus continuer dans l’Oregon.

CONFÉRENCE EST 15 – Magic 14 – Pistons 13 – Cavaliers 12 – Raptors 11 – Hornets 10 – Wizards 9 – Pacers 8 – Bulls 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …