Ambiance assez étrange lors de la présentation de Chauncey Billups comme nouveau coach de Portland, où il a signé un contrat de cinq ans. Une bonne partie des questions ont ainsi tourné autour des accusations de viol à l’encontre du MVP des Finals 2004, alors qu’il était rookie chez les Celtics, en 1997.

« Nous avons commandé notre propre enquête indépendante sur l’incident en question », a expliqué le GM du club, Neil Olshey, proche du joueur depuis leur passage commun aux Clippers. « Les conclusions de cette enquête ont corroboré les souvenirs de Chauncey, à savoir que rien de non consensuel ne s’est produit. Nous soutenons Chauncey, tout le monde dans l’organisation le soutient, et nous pensons qu’il est la bonne personne pour être notre entraîneur et le bon choix pour être un ambassadeur dans la communauté de Portland que nous connaissons. Nous sommes vraiment enthousiastes par rapport à Chauncey. Nous savons qu’il est le bon choix pour notre franchise. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour vérifier cet incident et ne pas nous fier à ce que d’autres avaient conclu auparavant. Les résultats de cette enquête ont corroboré tout ce que Chauncey nous avait dit à plusieurs reprises au cours de multiples entretiens, à savoir que rien de non consensuel ne s’était produit et que rien ne le disqualifiait pour un emploi. »

Pressé de donner des détails sur cette enquête indépendante, pour savoir notamment en quoi elle disculpait totalement Chauncey Billups, le dirigeant a éludé, qualifiant les informations de « confidentielles ».

« En toute sincérité, vous avez ma parole. Avec toute l’organisation, nous étions conscients et nous comprenons les préoccupations exprimées concernant certaines allégations graves auxquelles Chauncey a fait face en 1997. Nous avons pris ces allégations très au sérieux, et nous les avons traitées avec la gravité qu’elles méritaient. »

Finalement, c’est Chauncey Billups qui semblait le plus enclin à s’exprimer sur le sujet, même si le modérateur de la conférence de presse a limité au maximum les relances.

« Avant même de parler de mon rôle au sein de l’équipe et du fait être coach, je veux d’abord parler de l’incident qui s’est produit en 1997 », a-t-il commencé. « Il n’y a pas un jour qui passe sans que je pense à la façon dont chaque décision que nous prenons peut avoir un impact profond sur la vie d’une personne. J’ai appris très jeune, en tant que joueur, mais pas seulement en tant que joueur, également en tant que jeune homme, jeune adulte, que chaque décision a des conséquences. Et cela a engendré des conversations très, très saines mais difficiles que j’ai dû avoir avec ma femme, qui était ma petite amie à l’époque en 1997, et mes filles sur ce qui s’est réellement passé et sur ce qu’elles ont pu lire à mon sujet dans les journaux et les médias ».

L’ancien joueur des Pistons, qui n’a jamais été mis en cause pénalement dans cette affaire mais avait conclu un accord financier au civil avec la plaignante, assure ainsi que l’incident l’a « façonné ».

« Cette expérience a façonné ma vie de tellement de façons différentes. Pour mes décisions, évidemment. Pour les personnes que j’autorise à faire partie de ma vie, les amitiés et les relations que j’entretiens et la manière dont je les aborde. Cette expérience a eu un impact sur toutes les décisions que j’ai prises et m’a largement façonné. Je sais combien il est important d’avoir les bons soutiens autour de soi, en particulier dans les moments difficiles. »