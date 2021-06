Chauncey Billups s’engage avec Portland pour cinq ans

Il se murmure que la propriétaire voulait Becky Hammon, et que Damian Lillard avait proposé d’autres noms, mais c’est bel et bien Chauncey Billups qui va succéder à Terry Stotts sur le banc de Portland. Âgé de 44 ans, l’ancien meneur des Pistons va parapher un contrat de cinq ans avec les Blazers, et une conférence de presse est prévue mardi pour officialiser sa prise de fonctions.

« Portland est un endroit particulier avec une franchise unique » écrit Chauncey Billups dans un communiqué de presse officialisant la nouvelle. « En tant que joueur, j’adorais toujours jouer ici car la passion et les connaissances du public m’obligeaient à donner le meilleur de moi-même. Désormais, j’ai hâte d’être de l’autre côté de cette énergie et de m’impliquer avec la communauté de Portland à un tout autre niveau. »

Depuis mercredi, les dirigeants savaient qu’il était l’homme de la situation, mais ils ont aussi mené une petite enquête de leur côté sur les accusations de viol à l’encontre de Chauncey Billups dans une affaire qui date de 1997.

Selon ESPN, l’ancien Piston a encouragé les Blazers à faire leur enquête, et ses réponses étaient en conformité avec les résultats de l’enquête menée par un détective indépendant.