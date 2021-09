Preview 2021/22 | Les Bulls ont des ambitions à assumer

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Place aujourd’hui aux Bulls qui, après quatre saisons sans « postseason », ont bien l’intention de s’y ré-inviter.

Le pourcentage de victoires de Chicago augmente doucement année après année. Sous Billy Donovan l’an passé, les joueurs de l’Illinois ont passé la barre des 30 victoires pour la première fois en quatre ans. Mais les dirigeants locaux ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur ces derniers mois.

Après l’acquisition de Nikola Vucevic en cours de saison dernière, qui n’a pas vraiment eu l’effet escompté en termes de résultats (12 victoires – 16 défaites après l’échange), Chicago a largement animé la « free agency ». Avec pour principales recrues DeMar DeRozan et Lonzo Ball, chargés de soulager Zach LaVine, désormais All-Star.

Trouver la bonne combinaison du « backcourt »

Sa très grosse moyenne aux points (27) et ses excellents pourcentages aux tirs avaient permis à l’arrière de décrocher cette première étoile. On en oublierait presque qu’il a également terminé avec sa meilleure moyenne à la passe (5). Avec Coby White et Tomas Satoransky, il assumait le plus gros de la création dans le jeu des Bulls.

On parie que cette fois, il ne finira pas meilleur passeur de son équipe la saison prochaine. Car avec Lonzo Ball, les Bulls ont récupéré un meneur bien plus orienté vers la passe que Coby White par exemple, et qui devrait retrouver cette fonction à plein temps. Même si chez les Pelicans l’an dernier, l’ancien espoir des Lakers a signé sa meilleure saison offensive en carrière, avec un très respectable 38% derrière l’arc.

Cette menace extérieure aura son importance pour évoluer aux côtés de DeMar DeRozan. Après s’y être essayé à Toronto, l’ancien joueur des Spurs semble avoir tiré pour de bon une croix sur le tir à 3-points. Mais sur le papier, son jeu à mi-distance complète celui de Zach LaVine, « slasheur » et shooteur longue distance référencé.

Ce dernier n’a aucun doute sur sa comptabilité avec le nouvel arrivant. Le joueur de 31 ans, qui a largement réduit son volume de tirs aux Spurs, devrait logiquement laisser les clés de l’attaque à son benjamin. La bonne nouvelle, c’est que DeMar DeRozan vient aussi de signer son meilleur exercice en carrière à la passe (7). On imagine tout de même que ce sera à Ball d’assurer la distribution entre les deux scoreurs.

Qui pour soutenir Nikola Vucevic dessous ?

Dans sa forme actuelle, l’effectif de Chicago semble un poil déséquilibré avec une flopée de meneurs-arrières (Alex Caruso, Coby White, Javonte Green, Ayo Dosunmu…) et un large penchant sur l’extérieur, avec DeMar DeRozan sans doute en position d’ailier. En attaque, la combinaison Ball/LaVine/DeRozan peut tout à fait fonctionner mais, en défense, qui s’occupera des ailiers plus lourds et plus grands, comme LeBron James ou Kevin Durant ? Dans le cinq majeur, il risque de n’y avoir que le jeune Patrick Williams pour le faire, et c’est une sacrée responsabilité.

Avec les départs de Lauri Markkanen, de Daniel Theis ou de Thaddeus Young, les Bulls ont en plus vidé leur raquette cet été. Pour jouer les doublures de Nikola Vucevic, ils ont misé sur Tony Bradley. Ils ont par ailleurs récupéré quelques soldats comme Derrick Jones Jr, qui peut soulager sur les postes 3 et 4, Stanley Johnson (dont le contrat n’est pas garanti) ou Alize Johnson, qui tenteront de se faire une place dans la rotation.

Le jeune Patrick Williams, titularisé comme ailier ou ailier fort l’an passé, devrait donc être responsabilisé aux côtés du Monténégrin. Dans sa deuxième saison dans la ligue, le prometteur joueur de 20 ans devra faire office « d’âme défensive » au sein d’un cinq globalement très orienté sur l’attaque et qui manque sans doute de centimètres. Un énorme rôle duquel dépend peut-être tout l’édifice de Billy Donovan.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Lonzo Ball (Pelicans), Alex Caruso (Lakers), DeMar DeRozan (Spurs), Tony Bradley (Thunder), Derrick Jones Jr. (Blazers), Ayo Dosunmu (draft), Alize Johnson (Nets), Marko Simonovic

Départs : Lauri Markkanen et Denzel Valentine (Cavs), Tomas Satoransky et Garrett Temple (Pelicans), Daniel Theis (Rockets), Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu (Spurs)

LE JOUEUR À SUIVRE : ZACH LAVINE

L’arrière a conscience d’entamer une saison « cruciale » à beaucoup de niveaux. Si Chicago doit se montrer à la hauteur de son recrutement en se qualifiant en playoffs, Zach LaVine ne peut pas non plus passer à côté sur le plan individuel. Tout simplement parce qu’il entre dans la dernière année de contrat.

Malgré des discussions avant la « free agency » sur une prolongation, il devra se « contenter » de toucher 19,5 millions de dollars cette saison sans avoir de garantie pour la suite. Une réussite collective en plus du maintien de ses hauts standards statistiques, et il devrait décrocher son contrat maximum désiré.

À condition, évidemment, qu’il accepte de partager le gâteau avec ses nouveaux coéquipiers. Avec DeMar DeRozan à ses côtés, ainsi que Nikola Vucevic pour une saison complète, il n’a jamais été aussi entouré depuis qu’il est arrivé à Chicago. Tourner à 27 points de moyenne ne sera plus un impératif. Attention à ne pas trop vouloir en faire.

En cas de nouvelle désillusion collective, les dirigeants pourraient en venir à s’imaginer transférer leur jeune vedette. Futur « free agent », Zach LaVine aura en effet la liberté de signer où bon lui semble lors de la prochaine intersaison. Pas question pour Chicago de voir son meilleur atout quitter le navire sans contrepartie.

MOYENNE D’AGE : 24,6 ans

MASSE SALARIALE : 154 millions de dollars (13e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Bulls s’imposent vite comme un véritable épouvantail à l’Est. Avec un Lonzo Ball rayonnant balle en main, pleinement mobilisé à la création, le tandem LaVine – DeRozan se régale. Avec l’ancien joueur des Spurs, Chicago récupère un joueur attiré par le cercle qui permet très rapidement aux Bulls de remonter au classement des lancers-francs obtenus (derniers de la ligue avec seulement 17.5 lancers par match l’an passé).

Un peu plus en retrait, Nikola Vucevic se concentre sur les tâches de l’ombre mais ses qualités offensives, exploitées tant sur le « pick-and-roll » que « pop », font de l’attaque des Bulls un cauchemar pour les défenses adverses.

Patrick Williams confirme son potentiel aperçu lors de la saison rookie et Billy Donovan peut également s’appuyer sur de très utiles « energizers » du banc, comme Coby White, Alex Caruso ou Derrick Jones Jr. Chicago se qualifie sans encombre en playoffs et se prend même à rêver d’un « upset » au premier tour.

LE PIRE SCÉNARIO

Trop beaux, trop vite. Les Bulls, qui n’ont jamais gagné plus de trois matches de suite la saison passée, manquent encore de régularité. En cause, une difficile répartition des tirs entre Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, habitués tous les trois aux saisons à plus de 20 points de moyenne. La hiérarchie établie par Billy Donovan est difficile à mettre en place sur le terrain, et les trois All-Stars se marchent clairement sur les pieds.

En plus de cela, Chicago a beaucoup de mal défensivement. Peu connu pour être une force de dissuasion dans la raquette, Nikola Vucevic se retrouve très esseulé. Le jeune Patrick Williams ne peut pas combler toutes les brèches.

Après une première partie de saison très décevante, les dirigeants s’interrogent déjà sur la suite à donner. Le quatuor LaVine – DeRozan – Vucevic – Ball pèse déjà 90 millions de dollars dans la masse salariale. Faut-il faire une croix sur le premier cité, en fin de contrat, pour relancer la machine ?

CONFÉRENCE EST 15 – Magic 14 – Pistons 13 – Cavaliers 12 – Raptors 11 – Hornets 10 – Wizards 9 – Pacers 8 – Bulls 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …