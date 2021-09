Aux Bulls, Lonzo Ball va retrouver son vrai poste

C’est l’un des gros transferts de l’été, le passage de Lonzo Ball aux Bulls via un « sign-and-trade ». Le grand frère de LaMelo n’avait jamais eu son mot à dire depuis son arrivée en NBA, et cette fois, il avait la possibilité de tester le marché et il s’est engagé pour un beau contrat de 85 millions sur quatre ans. Après une saison à jouer aux côtés d’Eric Bledsoe et Zion Williamson dans un rôle de « 3&D », il explique qu’il ne faisait qu’appliquer les consignes.

« C’était différent, et c’était la première fois que je faisais vraiment ça » reconnaît-il ainsi à propos de son rôle aux Pelicans. « Quoi que demande le coach, je le ferai. Au final, je suis basketteur… Je peux faire plein de choses sur un terrain. Je ne veux pas être enfermé dans un rôle. Je veux faire tout mon possible pour être utile. Et peu importe ce qu’ils ont en tête, je le ferai. »

Complet avec près de 15 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne, Lonzo Ball va donc retrouver son vrai poste sous la coupe de Billy Donovan. « Je vais juste revenir à un rôle de meneur de jeu plus traditionnel avec lequel je suis plus à l’aise. L’an passé, c’était différent, mais cette année, je vais beaucoup jouer meneur de jeu, et c’est ce que je vais essayer de faire. Ils ne veulent pas que je change quoi que ce soit dans mon jeu. Ils veulent juste que j’excelle dans un domaine où je suis à l’aise. Donc, c’est un choix facile pour moi. »

Pour ses dirigeants, Lonzo Ball peut être décisif par sa capacité à faire jouer les autres, et à se projeter vite vers l’avant. Le roster des Bulls est fait pour cavaler.

« Il aime jouer vite. Il aime défendre. Il peut être le meneur principal, ou il peut jouer comme deuxième meneur« , a déclaré le GM Arturas Karnišovas. « Il a amélioré son tir à 3-points. Il se rapproche des 40% d’adresse avec huit tentatives en moyenne, ce qui est un très bon chiffre. Il est polyvalent. Et puis il prendre des rebonds. Il y avait beaucoup de choses qui étaient attrayantes chez lui. Collectivement, nous possédons beaucoup de joueurs qui peuvent dribbler. Plus on aura ce type de joueurs, plus nous serons polyvalents. Les équipes peuvent avoir du mal à défendre sur nous et ne pas être en mesure de défendre sur plus d’un joueur en un-contre-un. Je pense que la polyvalence nous donne une chance de gagner chaque soir. »