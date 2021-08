Lonzo Ball aux Bulls pour 85 millions de dollars sur quatre ans !

L’intérêt était mutuel et The Athletic puis ESPN confirment que Lonzo Ball s’est bien engagé avec les Bulls.

C’est via un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans, et il s’agirait d’un « sign-and-trade ». En cas d’offre directe, les Pelicans auraient pu égaler l’offre pour conserver le joueur mais, dans ces conditions, Lonzo Ball quittera bel et bien la Louisiane pour rejoindre l’Illinois l’an prochain.

En quête d’un meneur organisateur et défenseur, les Bulls avaient ciblé Lonzo Ball et ils l’ont donc obtenu.