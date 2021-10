Otto Porter Jr, le troisième « Splash Brother » ?

Sur ses cinq premières saisons, toutes dans la capitale fédérale, Otto Porter Jr. était dans une phase ascendante. Avec ses 13.4 points à 43% de réussite à 3-points, plus 6.4 rebonds de moyenne, l’ailier des Wizards affichait un profil de « 3&D » idéal qui lui a même offert un contrat maximum lors de la free agency 2017.

Mais depuis 2018, il a non seulement été beaucoup blessé, mais il a également dû changer de crèmerie à trois reprises. Passé par les Bulls, et très rapidement par le Magic, l’ancien de Georgetown est désormais à Golden State pour reprendre sa progression, mise entre parenthèses pendant trois ans.

« Je l’ai observé à l’entraînement, et il peut shooter de partout », apprécie Steve Kerr. « Il peut faire du pick & pop en tête de raquette. Il peut étirer les défenses en se mettant dans le coin, avec du catch-and-shoot. »

Dans sa neuvième saison NBA, à 28 ans, Otto Porter Jr. a essentiellement joué comme ailier dans ses clubs précédents, mais Steve Kerr pense de son côté davantage l’utiliser comme ailier fort. Dans la perspective de jouer petit avec Stephen Curry et Draymond Green, Otto Porter Jr. pourrait ainsi surtout se retrouver au poste 4, dans un profil d’intérieur fuyant qui sanctionne les défenses dans les corners.

« Avec cette équipe, et tous les shooteurs qu’on a, de différentes tailles, ça va user les défenses adverses »

À 40.2% de réussite à 3-points en carrière, Otto Porter Jr. est l’un des vrais « pistoleros » de la ligue. À vrai dire, il fait même partie d’un groupe très limité de 7 joueurs actifs à 200 matchs au moins comme titulaires et 40% de réussite derrière l’arc, Stephen Curry (43.3%) et Klay Thompson (41.9%) en faisant évidemment partie.

« Ce serait idéal mais ça reste à voir », continue Steve Kerr sur son rôle d’intérieur fuyant. « Je pense que ça serait sa meilleure place dans la NBA moderne. Il est vraiment costaud. Quand tu le vois de près, tu vois aussi bien sa taille que son envergure et c’est vraiment impressionnant. Avec cette équipe, et tous les shooteurs qu’on a, de différentes tailles, ça va user les défenses adverses. On va pouvoir changer sur tous les écrans quand le match est en jeu et avec lui en 4, ça va nous permettre de multiplier les rotations et rendre la tâche difficile pour l’équipe adverse. Quand on parle de « small ball », ce à quoi on s’attache, pour moi, c’est le poste 4, pas le poste 5. »

Alors que l’affaire Andrew Wiggins est rentrée dans l’ordre, l’urgence est moindre pour les Warriors et Otto Porter Jr. Mais, limité à 98 matchs sur les trois dernières saisons, il va d’abord être préservé sur le début de saison afin qu’il ait le temps de retrouver ses jambes, et donc son tir.

« Il revient de blessure mais il a l’air en grande forme aux tirs. Il est très fluide et il dit qu’il se sent bien. Comme il a été plus ou moins blessé ces deux dernières saisons, ce qu’on doit faire, c’est lui donner quelques semaines pour retrouver ses jambes et on verra quand on pourra le mettre sur le terrain. »