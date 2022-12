LaMelo Ball et Puma ont réussi leur coup il y a un an, presque jour pour jour, à l’occasion de la sortie de la MB.01, première chaussure signature du jeune meneur des Hornets, sélectionné au All-Star Game quelques mois plus tard.

Avec un style assez novateur, comme sa semelle imposante ou ses contours arrondis à l’avant, des coloris excentriques, des inscriptions comme « Rare » sous la semelle ou « Not From Here », et son packaging spatial, la MB.01 avait été perçue comme un véritable ovni débarquant sur le marché. L’opération a ainsi été une franche réussite, on le voit encore aujourd’hui avec le nombre de paires sur les parquets et les playgrounds français.

Un an plus tard, c’est déjà l’heure de passer à la MB.02. Contrairement à la tendance constatée sur des modèles comme la Zion 2, et même la LeBron 20, qui sont parties sur des designs complètement différents des précédents, la deuxième chaussure signature de LaMelo Ball reste à peu de choses près issue du même moule.

Puma a conservé ce qui a fait le succès de la MB.01 tout en essayant d’y ajouter quelques nouveautés, comme une languette un peu moins large, et sur l’empeigne des motifs de flammes plus horizontaux que sur la MB.01.

Pour l’instant, la MB.02 a bénéficié d’une moins bonne exposition, car LaMelo Ball n’a joué que trois matchs depuis le début de saison après s’être blessé à la cheville gauche en pré-saison, jusqu’à son retour au jeu cette semaine. L’effet de surprise sera aussi moins présent que sur la première paire. Sur un plan plus technique en tout cas, la MB.02 n’a rien à envier à sa grande sœur.

CONFORT GÉNÉRAL

Le ressenti général est très bon, similaire à celui de la MB.01. La chaussure s’enfile facilement, le maintien est bon au niveau de la cheville, l’avant du pied est un peu plus libre. La mousse Nitro pour composer la semelle intermédiaire est peut-être un poil moins souple que sur la version précédente. Les appuis sur la partie avant du pied sont en revanche toujours aussi agréables.

Note : 8,5/10

AMORTI

L’amorti a été l’un des éléments qui ont fait la particularité de la première chaussure de LaMelo Ball. Le retour reste positif sur la MB.02, même si on a l’impression que la mousse Nitro (injectée d’azote) est cette fois un tout petit peu plus rigide.

L’amorti reste l’un des points forts de la MB.02, dotée d’une semelle plutôt épaisse pour un modèle destiné à un meneur. Le retour sur les impulsions et appuis au niveau de l’avant du pied est également un gros plus.

Note : 8,5/10

TRACTION

Là aussi, on reste le même habillage, avec une semelle extérieure intégrale en caoutchouc antidérapant qui fait très bien le boulot. Les premiers retours sont vraiment très bons même si l’effet s’estompe forcément avec le temps et l’usure. Mais le modèle est assez bien équipé au niveau de la traction et de la diversité des appuis sollicités.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien global est assez léger. Une fois la chaussure correctement lacée, la cheville est bien maintenue. On ressent plus de « mobilité » sur le reste du pied, ce qui est peut-être dû à la composition de l’empeigne, moins rembourrée que sur la MB.01. Rien d’étonnant toutefois, les meneurs du profil de LaMelo Ball ayant besoin de ces spécificités pour exploiter au mieux leurs capacités.

La stabilité reste très bonne, comme on pouvait s’y attendre avec la même composition que la MB.01 au niveau de la semelle.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

L’inscription « Rare » sous la semelle extérieure est toujours présente, le numéro 1 à la base des lacets et son logo sur la languette aussi. La tige en mesh tissé offre plus de légèreté à l’ensemble. Elle reste recouverte de motifs de flammes, cette fois plus horizontales, pour accompagner le tatouage de fusée à la base de la cheville gauche de LaMelo Ball. Comme l’an dernier, Puma a opté pour ce coloris principalement orange contrasté par des touches de bleu, baptisé « Supernova ». Il faudra encore s’attendre à des collaborations et coloris inattendus qui feront toute la singularité de cette deuxième version.

Au niveau de la durée de vie, on peut souligner la présence d’un renfort en TPU à la base du talon. La tige semble tout de même résistante et les semelles suffisamment fournies pour durer dans le temps.

Note : 8,5/10

VERDICT

La MB.02 a gardé l’ADN de la première chaussure signature de LaMelo Ball, et c’est un bon choix. Là où d’autres ont ressenti le besoin de prendre une direction complètement différente pour le design et la composition de leurs « signature shoes », Puma a été conforté dans son idée initiale par les bons retours sur la MB.01.

Les évolutions sont donc minimes et la paire garde ses standards de référence sur le plan technique. Il faudra sans doute compter sur de grosses collaborations et des coloris accrocheurs pour masquer un peu ce manque de changement par rapport au modèle sorti l’an dernier et lui garantir ainsi une bonne durée de vie sur le marché. On compte forcément aussi sur le retour de LaMelo Ball et ses inspirations venues d’ailleurs pour booster le tout !

Note : 16,8/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 371 grammes

Prix : à partir de 125 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

