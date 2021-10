Previews 2021/22 | Les Nets ne visent que le titre !

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, fin du compte à rebours avec notre favori pour le titre, Brooklyn. Et ce même si Kyrie Irving ne joue pas de la saison. C’est dire si les Nets ont, selon nous, une belle marge d’avance sur leurs concurrents.

Kyrie Irving, le grain de sable

Il n’a peut-être manqué qu’une pointure de chaussure pour que les Nets passent l’obstacle Milwaukee, et se qualifient pour la finale de conférence. Comme quoi, la réussite des uns, et l’échec des autres ne tiennent parfois qu’à quelques millimètres. Les Sixers en savent quelque chose puisqu’ils étaient à la place des Nets en 2019, battu sur un improbable « buzzer beater » de Kawhi Leonard. Les Nets ont-ils le mental pour s’en remettre et viser plus haut ? Au regard du recrutement de cet été, la réponse est « oui » ! On peut même dire que cela a décuplé leurs ambitions puisqu’on a rarement vu un effectif aussi riche. Bien sûr, les Lakers cumulent davantage de sélections All-Stars et autres récompenses, mais les Nets sont moins âgés, et il y a du talent à tous les postes.

Il y a tout de même un talent en moins, et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Kyrie Irving. Habitué à l’infirmerie, le meneur All-Star n’est pas blessé. S’il vient d’être écarté du groupe, c’est parce qu’il ne souhaite pas se faire vacciner. À Salt Lake City ou Washington, ça ne poserait pas de problème. Sauf qu’on est à New York, et que la municipalité interdit aux personnes non vaccinées d’accéder à des enceintes sportives couvertes. Tant qu’il ne sera pas vacciné, Kyrie Irving ne pourra pas mettre les pieds au Barclays Center, mais aussi au Madison Square Garden pour les rencontres face aux Knicks. Bien sûr, il peut toujours jouer les rencontres à l’extérieur, mais les Nets ne veulent pas d’un « intermittent du spectacle », et ils ont préféré trancher dans le vif, en l’écartant du groupe.

Un recrutement de grande qualité

C’est évidemment un coup dur pour les projet des dirigeants, d’autant qu’il paient grassement Kyrie Irving, et qu’il était au coeur du projet. Mais des trois superstars de l’équipe, il est sans doute le moins indispensable, et les Nets ont prouvé, la saison passée, que Kevin Durant, seul, pouvait mener très haut l’équipe. Et s’il n’avait pas des pieds aussi grands, les Nets avaient le potentiel pour aller jusqu’en finale.

Cette fois, les Nets visent le titre, et ils ne se cachent pas. Tout autre résultat sera un échec. Pour y parvenir, l’équipe a modifié par petites touches son effectif. Quatre joueurs de la rotations sont partis : Spencer Dinwiddie, Landry Shamet, DeAndre Jordan et Jeff Green. Le premier n’avait quasiment pas joué de l’année. Le second ne s’était pas adapté. Le troisième avait été renvoyé au bout du banc. Au final, seule la perte de Jeff Green est significative, d’autant qu’il était capable de tout faire, et de bien faire.

Pour les remplacer, les Nets ont visé juste avec déjà Patty Mills, l’un des meilleurs jokers de la NBA. Un joueur expérimenté avec une super mentalité. C’est l’un des plus beaux coups de l’intersaison, même si ça n’a pas fait les gros titres. Ensuite, il y a un revenant avec LaMarcus Aldridge. Retiré des parquets après une alerte cardiaque, il revient, et ça peut apporter de la stabilité dans la peinture avec un vrai jeu à 4-5 mètres. Autre vieux grognard : Paul Millsap. Il est sur la pente descendante, mais son expérience et sa polyvalence seront intéressantes quand il faudra se frotter au Heat ou aux Bucks. Avec ces trois-là, c’est déjà du costaud, mais les Nets se sont aussi payés du muscle et de la défense avec James Johnson à l’aile, et Jevon Carter à l’arrière. Côté jeunes, un seul nom notable : Cameron Johnson. Un scoreur sélectionné en fin de premier tour, co-MVP de la Summer League, et déjà chaud en présaison.

À ces recrues, on ajoute le duo Harden-Durant et on a déjà un postulant aux playoffs. Si on complète avec Blake Griffin, Bruce Brown, Joe Harris et Nic Claxton, on obtient un favori pour le titre. Et ce même sans Kyrie Irving. Le tout managé par un Steve Nash qui a désormais une saison d’expérience, et elle n’avait pas été de tout repos. Un Steve Nash renforcé par la décision de ses dirigeants d’écarter Kyrie Irving, mais aussi par le leadership de Kevin Durant. Quant un potentiel MVP est en symbiose avec son coach, c’est tout le groupe qui est tiré vers le haut.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Cameron Thomas et Day’Ron Sharpe (Draft), Patty Mills (Spurs), James Johnson (Wolves), Paul Millsap (Nuggets), DeAndre’ Bembry, Jevon Carter (Suns), LaMarcus Aldridge

Re-signatures : Kevin Durant, Bruce Brown, Blake Griffin

Départs : Landry Shamet (Suns), Spencer Dinwiddie (Wizards), Jeff Green (Nuggets), Deandre Jordan (Lakers)

LE JOUEUR À SUIVRE : JAMES HARDEN

Si les Nets sont allés chercher James Harden la saison passée, c’était aussi parce que la première saison de Kyrie Irving avait été marquée par quelques problèmes. Fragile, l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics n’avait disputé que 20 matches, et son étrange absence en cours de saison avait déjà agacé le propriétaire, Joe Tsai.

À l’inverse, Kevin Durant avait fédéré le groupe, tout comme James Harden, capable de se mettre au service de son ancien coéquipier du Thunder dès son arrivée pourtant rocambolesque. Plus passeur que scoreur, « The Beard » en a épaté beaucoup la saison passée par la justesse de son jeu et son altruisme, mais aussi par sa défense. C’est le meneur du jeu des Nets, et quand il est sur le parquet, Kevin Durant peut se focaliser uniquement sur les points. Les deux ont des rôles bien distincts et ils sont complémentaires.

Le fait que Kyrie Irving ne soit pas là ne change finalement pas grand-chose, si ce n’est que les Nets perdent une autre arme en isolation, mais James Harden aura encore davantage la balle dans les mains, et il pourra encore davantage peser sur le jeu. On suivra aussi sa relation avec LaMarcus Aldridge sur le pick-and-roll ou ses choix sur les « drives » avec de très bons shooteurs extérieurs à ses côtés. On ne serait pas étonné que James Harden redevienne le meilleur passeur de la NBA. Un titre qu’il avait remporté en 2017.

MOYENNE D’AGE : 29 ans

MASSE SALARIALE : 167 millions de dollars (2e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Même sans Kyrie Irving, les Nets survolent la conférence Est avec une rotation à 10 joueurs qui permet à Steve Nash de faire tourner un maximum, sans pour autant taper dans les réserves.

Le duo Harden-Durant n’a aucun équivalent en NBA, et les Nets dépassent les 65 victoires en saison régulière avec un tandem Mills/Aldridge qui apporte une autre dimension à l’équipe. Mieux, avec une épidémie finalement sous contrôle, la ville de New York lève les contraintes du protocole sanitaire, et Kyrie Irving est autorisé à rejouer au printemps. Revanchard, il permet aux Nets de franchir un cap supplémentaire, et les joueurs de Steve Nash décrochent le premier titre de l’histoire de la franchise.

LE PIRE SCÉNARIO

Même écarté, l’ombre de Kyrie Irving pèse sur le groupe, et ses déclarations sur les réseaux sociaux sèment le trouble. Après chaque match, Steve Nash est obligé de répondre à des questions sur son meneur de jeu absent…

Les dirigeants n’ont pas d’autre choix que de lui trouver un point de chute, mais ça froisse Kevin Durant et quelque chose se casse chez les Nets. Alors que la franchise ne devrait se concentrer que sur le titre, là voilà embarquée dans un nouveau mélodrame dont le Heat et les Bucks profitent pour s’affronter en finale de conférence.

