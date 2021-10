Preview 2021/22 | Le Heat veut se mêler à la guerre des étoiles

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, on continue de se rapprocher de l’élite avec le Heat de Miami qui accueille Kyle Lowry et PJ Tucker.

Décevant la saison passée, pour de nombreuses raisons, à commencer par la fatigue accumulée lors de la Bulle, le Heat a tout de même conservé l’ossature de son effectif, avec pas moins de sept joueurs qui ont prolongé. Le changement majeur vient évidemment de l’arrivée de Lowry en provenance de Toronto, le meneur vétéran devant permettre au Heat de s’inscrire dans le Top 4 de la conférence Est.

La gueule de bois à South Beach

Finaliste dans la Bulle, le Heat s’est réveillé avec une sacrée gueule de bois pour la reprise de la saison passée. Entre la fatigue, les blessures, le protocole sanitaire et les méformes des uns et des autres, la troupe de Miami n’a jamais trouvé son rythme de croisière. Démarrant du mauvais pied avec le double de défaites (14) que de victoires (7), le Heat a certes réussi à redresser la barre par la suite, avec une série de 11 victoires en 12 matchs, mais ils n’ont pas pu faire mieux qu’une décevante sixième place. Qualifié en playoffs, ils n’ont pas fait le poids face aux Bucks, à l’image de cette stat qui en dit long sur l’état de forme du Heat : Jimmy Butler a été dominé par Bryn Forbes au scoring, 60 à 58.

Encore parmi les meilleures défenses de la Ligue, pour la 18e saison sur les 25 dernières, Miami était l’équipe qui encaissait le plus de 3-points mais aussi le troisième meilleur club pour forcer des balles perdues. Le problème a été en attaque avec Jimmy Butler qui a raté une vingtaine de matchs, comme Goran Dragic, alors que Bam Adebayo a lui aussi manqué 8 rencontres. Alors que Tyler Herro est assez brutalement retombé de son petit nuage, l’attaque du Heat a elle aussi volé plus bas que prévu, avec un banc à la production insignifiante avec des Oladipo, Ariza ou Iguodala vieillissants ou blessés.

Malgré les efforts de Coach Spoelstra et son staff pour conserver leurs formes de jeu en attaque, le manque de talent au-delà du cinq majeur, voire des sept ou huit joueurs les plus importants a plombé le Heat qui a mangé chaud en playoffs, à l’image de Tyler Herro passé de 16 points, 5 rebonds, 4 passes dans la Bulle à 9 points, 3 rebonds, 2 passes dans le coup de balai des futurs champions NBA…

Le nouveau Big Three de Miami

Pour reprendre sa marche en avant, le Heat a fait venir non pas un, ni deux, mais trois champions NBA à l’intersaison. Il y a d’abord Kyle Lowry, évidemment. Le meneur des Raptors va découvrir la « Heat Culture » à laquelle il semble correspondre idéalement. Il va surtout apporter son expérience, son savoir-faire à la mène et son tirs à 3-points pour former le nouveau Big Three de South Beach avec Butler et Adebayo. Il y a également Markieff Morris qui va renforcer le banc de Miami avec sa dureté et (ce qui reste de) son tir extérieur, alors que PJ Tucker, champion en titre avec les Bucks, va amener toutes ses qualités défensives et sa grinta pour muscler encore la forteresse du Sud Floride.

Deuxième équipe la plus âgée de la Ligue derrière les Lakers, le Heat ne va pas devoir traîner en route. Cette dernière s’est d’ailleurs sacrément corsée dans la conférence Est avec les Bucks qui ont trouvé la clé du titre et les Nets qui sont plus que jamais armés jusqu’aux dents. Miami va devoir jouer serré avec ses vétérans, Lowry – Butler, mais aussi Tucker. On sait combien la franchise de Pat Riley insiste sur la préparation physique et sur un état d’esprit irréprochable – et c’est d’ailleurs en cela qu’il y a des petites tensions avec un Herro par exemple, mais ses nouvelles recrues, voire un Oladipo prolongé, ne donnent que peu de garantie en ce sens à ce stade de leur carrière.

Malgré ses efforts à l’intersaison, le Heat n’a pas véritablement réussi à se constituer une profondeur de banc digne d’un prétendant au titre. Le cinq majeur a fière allure, c’est vrai, mais une blessure est si vite arrivée chez le Heat que tout l’édifice pourrait à nouveau s’écrouler assez facilement…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kyle Lowry (Raptors), Markieff Morris (Lakers), PJ Tucker (Bucks)

Re-signatures : Victor Oladipo, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Dewayne Dedmon, Max Strus, Gabe Vincent

Départs : Nemanja Bjelica et Andre Iguodala (Warriors), Goran Dragic et Precious Achiuwa (Raptors), Kendrick Nunn et Trevor Ariza (Lakers)

LE JOUEUR À SUIVRE : KYLE LOWRY

A 35 ans, Kyle Lowry tournait encore à 17 points, 7 passes et 5 rebonds pour les Raptors la saison passée. Mais, après neuf saisons dans le Grand Nord canadien dont ce fameux titre surprise de 2019, Lowry attendait un ultime défi pour sa fin de carrière. Avec le Heat, l’ancien de Villanova va être servi !

Dans une franchise qui lui correspond bien avec ses valeurs de combativité et de dureté, Lowry va être joliment entouré avec Butler et Adebayo et devrait arriver avec le plein de motivation. Le potentiel défensif de cette triade d’étoiles est le grand motif d’optimisme pour Miami qui peut remettre au goût du jour le jeu de ce côté-là du terrain. Lowry est un joueur de playoffs, mais aussi un dur au mal. Il sera parfait pour se frotter aux Bucks et aux Nets dans la dernière ligne droite.

MOYENNE D’AGE : 29 ans

MASSE SALARIALE : 141,2 millions de dollars (16e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le Heat parvient à sortir du marathon de la saison régulière en ayant bien évité les gouttes. Les Butler, Lowry et Tucker ont été bien gérés à coup de « load management » et ils arrivent frais et dispos pour les playoffs. Avec son staff de kinés et de préparateurs, Miami a réussi à remettre Oladipo sur pied et ce dernier offre, avec un Herro plus équilibré et la révélation Max Strus, une force de frappe inattendue en sortie de banc.

Bam Adebayo a encore progressé et sa production passe un nouveau palier avec l’aide de Lowry à la mène. Comme dans la Bulle, le Heat trouve le bon rythme au bon moment à l’arrivée du printemps et Miami fait figure de poil à gratter dans la conférence Est. La rotation qui aligne Lowry, Butler, Morris, Tucker et Adebayo est une terreur pour tous les attaquants adverses et le Heat parvient à voyager loin en postseason, atteignant de nouveau la finale NBA. De nouveau à la surprise générale…

LE PIRE SCÉNARIO

Le recrutement risqué de vétérans avec un kilométrage élevé se retourne contre le Parrain Riley avec Lowry dont le physique commence à coincer, comme Dragic son prédécesseur. Toujours économisé, Butler perd peu à peu de son mordant, et encore pire, de son emprise sur son équipe. Malgré l’académie de jeu déjà en place, le Heat n’arrive toujours pas à instituer une attaque digne de ce nom, et il manque ce fameux intérieur fuyant si précieux dans la NBA actuelle.

En sortie de banc, Tyler Herro n’arrive pas non plus à retrouver les faveurs de son staff et, comme Oladipo ne redécolle toujours pas, la seconde unité du Heat fait encore pire que la saison passée. Dans le ventre mou de la conférence Est, Miami doit s’arracher pour se qualifier en playoffs où il ne fait qu’une courte apparition. Un petit tour et puis s’en va. Et beaucoup de questions pour le directoire de Miami pour renouveler un effectif sur le retour…