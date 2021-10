Kyrie Irving : « Non, je ne prends pas ma retraite et non, je ne quitterai pas ce sport ainsi »

C’est sur Instagram, dans une session de questions/réponses avec ses fans, que Kyrie Irving a finalement évoqué sa non-vaccination contre le Covid-19 et ses conséquences, lui qui a désormais été écarté par les Nets puisqu’il ne peut pas jouer au Barclays Center, en application du mandat local imposé par la ville de New York.

A-t-il peur du vaccin ? Veut-il être « une voix pour les sans-voix », ceux qui perdent leur remploi contre la vaccination obligatoire, comme l’assuraient certains de ses proches à The Athletic ? Au final, pas de réponse précise de la part du meneur, qui assure seulement « ne pas vouloir servir d’exemple ».

Pas de retraite en vue

« Je fais ce qui est le mieux pour moi. J’en connais les conséquences et si je suis jugé et diabolisé pour ça, c’est ainsi », explique-t-il seulement. « C’est le rôle que je joue, mais je n’ai jamais voulu renoncer à ma passion, à mon amour et à mon rêve juste pour ce mandat (de vaccination) ».

Pas question donc pour Kyrie Irving de prendre sa retraite, à 29 ans.

« Non, je ne prends pas ma retraite et non, je ne quitterai pas ce sport ainsi. Il y a encore tellement de travail à faire et il y a encore tellement de jeunes à inspirer, parce que je sais qu’ils veulent être meilleurs que moi. »

Au bout du compte, on n’en sait toujours pas plus sur les raisons profondes du refus de la vaccination par Kyrie Irving, qui a salué le travail des médecins et des chercheurs. Le meneur a simplement laissé entendre qu’on lui avait promis que la vaccination ne serait pas obligatoire cette saison, et qu’il y aurait des exemptions, à New York et ailleurs. Ce n’est qu’arrivé au training camp qu’il a compris que c’était un vrai problème.

Kyrie Irving ne veut pas servir d’exemple

« Il s’agit de choisir ce qui est le mieux pour vous », a-t-il ainsi répété. « Vous pensez que je veux vraiment perdre de l’argent ? Vous pensez que je veux vraiment renoncer à mon rêve de remporter un championnat ? Vous pensez vraiment que je veux juste abandonner mon travail ? »

Est-il donc prêt à faire une croix sur plus de 16 de ses 35 millions de dollars de salaire cette saison ?

« Et alors ? Ce n’est pas une question d’argent. Ce n’est pas toujours une question d’argent. Il s’agit de choisir ce qui est le mieux pour vous. Vous pensez que je veux vraiment perdre de l’argent ? »

Pour conclure, Kyrie Irving répète qu’il ne veut pas servir d’exemple.

« Je suis aux côtés de tous ceux qui croient en ce qui est juste. Tout le monde a le droit de faire ce qu’il pense être le mieux pour lui. Voir la façon dont cela divise notre monde. C’est triste à voir … Sachez juste que je me suis avec tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de ce mandat, et je suis avec tous ceux qui ont choisi de se faire vacciner et d’être en sécurité. Je suis des deux côtés de tout ça. Je soutiens et respecte la décision de chacun … Encore une fois, je vais le répéter : il ne s’agit pas des Nets, il ne s’agit pas du club, il ne s’agit pas de la NBA, il ne s’agit pas de la politique. Il s’agit juste de la liberté de faire ce que je veux faire. »