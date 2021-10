Kyrie Irving en colère de voir des gens perdre leur travail à cause de la vaccination ?

Les Nets ont donc finalement tranché et décidé d’écarter Kyrie Irving du groupe, confirmant qu’il n’était pas possible de pouvoir compter sur lui à mi-temps. Le meneur ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19 et, selon les règles à New York, il ne peut donc pas entrer au Barclays Center, ni au Madison Square Garden.

Qu’est-ce qui motive le champion 2016 ? Difficile à dire puisqu’il ne parle pas à la presse, considérant les journalistes comme des « pions », et qu’il n’a pas voulu commenter la situation lors de sa seule séance de questions/réponses, par visioconférence, lors de l’ouverture du « training camp ».

Des proches du meneur ont néanmoins assuré à The Athletic que Kyrie Irving n’était pas forcément anti-vaccin.

« Sa position est qu’il est en colère de voir des gens perdre leur emploi à cause de la vaccination obligatoire » explique ainsi Sham Charania. « C’est une position qu’Irving a expliquée à ses coéquipiers les plus proches. Selon des sources connaissant l’état d’esprit de Kyrie Irving, il s’agit pour lui d’un combat plus important que celui qui se déroule sur le terrain et Irving conteste ce qui est perçu comme un contrôle de la société et des moyens de subsistance des gens. C’est une décision qu’il pense être capable de prendre compte tenu de sa dynamique de vie actuelle. ‘Kyrie veut être une voix pour les sans-voix’, explique une source. »

Il faudra attendre que Kyrie Irving s’exprime officiellement sur le sujet pour savoir si c’est bien la ligne qu’il défend puisque, pour l’instant, il avait surtout répété que la vaccination était une « affaire privée ».

Est-ce un argumentaire « ad hoc », destiné à cacher sa vraie opposition à la vaccination ? Ce qui est sûr, c’est qu’après avoir déjà touché plus de 130 million de dollars de salaires depuis son arrivée en NBA et alors qu’il est toujours sous contrat avec Nike (qui ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet), Kyrie Irving peut en effet voir venir et faire une croix sur les 16 millions de dollars qu’il peut perdre cette saison.

Quitte donc à ne pas jouer de la campagne mais, à 29 ans, Kyrie Irving semble plus lassé que jamais de la NBA et surtout de son environnement médiatique. En particulier dans le contexte général du Covid-19.