Coup de théâtre à Brooklyn : Kyrie Irving écarté du groupe !

Steve Nash avait dit lundi soir qu’aucune décision imminente n’était dans les tuyaux concernant Kyrie Irving, mais il bluffait ! Les Nets viennent d’annoncer que le meneur All-Star n’était plus autorisé à s’entraîner, ni à jouer avec ses coéquipiers tant qu’il ne pourra pas y participer « pleinement ». En clair, tant que Kyrie Irving ne sera pas vacciné, et donc autorisé à jouer à New York, il devra rester à l’écart du groupe.

« Kyrie a fait un choix personnel, et on respecte sa liberté individuelle » écrit Sean Marks dans un communiqué. « Cependant son choix restreint sa capacité à être à plein temps avec l’équipe, et nous n’autorisons aucun membre de l’équipe à participer de manière partielle. »

Le GM des Nets explique ensuite que cette décision est aussi liée au fait qu’il est « impératif de continuer à construire une cohésion de manière collective« , et de s’appuyer sur « les valeurs de sacrifice et d’unité » pour atteindre un objectif qui reste le même : gagner le titre. Interrogé plus tard à l’entraînement, Marks a expliqué que plusieurs personnes avaient été consultées, mais qu’au final, cette décision avait été prise le propriétaire Joe Tsai et lui-même.

Non vacciné, Kyrie Irving campe sur ses positions depuis le début du training camp, et s’il a le droit de s’entraîner dans les installations des Nets et de jouer en déplacement, il n’a pas le droit d’entrer au Barclays Center pour les matches à domicile (41 par saison), ni au Madison Square Garden pour les futures rencontres face aux Knicks (2 par an).

A noter que Marks a précisé que Irving serait privé de son salaire uniquement pour les matches manqués à domicile. C’est à dire les rencontres où il n’est pas en mesure de jouer à cause de son statut sanitaire.