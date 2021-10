Kyrie Irving contraint les Nets à naviguer à vue

Rien n’empêchait Kyrie Irving de jouer la nuit dernière à Philadelphie. Mais le meneur des Nets n’était pas en tenue, et il n’avait même pas fait le court déplacement jusqu’en Pennsylvanie. Non vacciné, le meneur vient seulement de reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers dans les installations de la franchise, et Steve Nash avait prévenu qu’il lui faudrait du temps pour retrouver le niveau de match.

Un Steve Nash qui sait qu’il devra toujours répondre aux mêmes questions et il avoue qu’il gère cette situation, au jour le jour… « Nous essayons juste de nous débrouiller avec ça » explique-t-il lors du point presse. « On ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain. Donc je pense vraiment que c’est… nous essayons juste de prendre notre temps pour comprendre tout ce que ça implique… De nouvelles informations semblent arriver chaque semaine, et nous sommes juste dans ce processus qui consiste non seulement à essayer de faire le tri dans les informations, les critères, mais aussi de tenir compte de ce qui arrive, comment ça se présente et ce que nous pouvons faire pour que cela fonctionne et toutes ces choses. C’est tout. »

« C’est assez inédit, il n’y a pas de précédent et si nous avons des informations, nous vous le ferons savoir »

C’est finalement beaucoup de mots pour simplement dire que Kyrie Irving met tout le monde dans l’embarras, et son coach en priorité. Comment Steve Nash va-t-il gérer cette saison ? Aura-t-il un cinq de départ pour les déplacements, et un autre pour les rencontres à New York ? Va-t-il utiliser Kyrie Irving en 6e homme toute la saison pour éviter de bousculer ses rotations ? Va-t-il tout simplement faire pression sur ses supérieurs, Sean Marks et Joe Tsai, pour qu’ils tranchent ? « Ce qui est sûr, c’est que pour l’instant nous devrons faire sans lui » a-t-il confirmé.

« Nous sommes un environnement assez collaboratif » assure le coach. « Je pense que nous mettons tout dans la balance, nous en discutons et nous nous assurons que nous prenons une décision qui convienne au groupe. Pour l’instant, nous sommes si loin (de prendre une décision) que nous essayons de prendre les choses au jour le jour et de découvrir au maximum à quoi cela ressemble. C’est assez inédit, il n’y a pas de précédent et si nous avons des informations, nous vous le ferons savoir. Mais il n’y a rien à décider pour le moment ».

Il n’empêche que selon ESPN, la situation devient de plus en plus compliquée à gérer et les Nets sont, selon Adrian Wojnarowski, face à « un vrai moment de vérité ».

Selon notre confrère, les dirigeants doivent prendre une décision : soit ils acceptent d’avoir un Kyrie Irving à temps partiel, soit ils refusent cette situation, et lui font comprendre qu’il doit se faire vacciner. La saison débute dans une semaine, le temps presse, et James Harden et Kevin Durant pourraient avoir leur mot à dire.