Kyrie Irving autorisé à s’entraîner sans être vacciné !

Bonne nouvelle pour Steve Nash puisqu’il va pouvoir compter sur Kyrie Irving. À l’entraînement uniquement. Selon plusieurs médias américains, comme ESPN et The Athletic, c’est un point précis du règlement sanitaire de la ville de New York qui permet à Kyrie Irving de rejoindre ses coéquipiers dans les installations de la franchise.

La mairie a ainsi confirmé que le HSS Training Center, le centre d’entraînement des Nets, est un lieu privé, non ouvert au public, qui n’entre donc pas dans la catégorie des salles qui exigent une vaccination complète, et Kyrie Irving va donc pouvoir s’entraîner.

Si le meneur peut reprendre l’entraînement, il est toujours privé des matchs au Barclays Center, mais ça signifie qu’il pourra disputer les matches à l’extérieur. Steve Nash reste toutefois extrêmement prudent…

« Il semblerait qu’on puisse avoir Kyrie en déplacement avec nous, mais je ne suis pas certain qu’il jouera car on ne l’a pas vu depuis une semaine, et c’est sa santé d’abord » a réagi le coach. « Il n’y a pas de risque de grave blessure, mais il y a beaucoup de travail. On a les infos comme vous, et on verra… »

« On veut qu’il soit là tout le temps. J’espère qu’on trouvera une solution »

Pour Kevin Durant, c’est une demi bonne nouvelle. « Au moins, il peut s’entraîner… Mais on veut qu’il soit complètement là. On le veut pour les matches à domicile, les entraînements, les matches à l’extérieur, les shootaround… On veut qu’il soit là tout le temps. J’espère qu’on trouvera une solution. »

Alors que l’équipe doit s’entraîner en plein air ce samedi, et que Kyrie Irving pourra donc y participer, Steve Nash ne retient que le positif.

« Ma première réaction, c’est de me dire que c’est positif. On l’aura avec nous la majeure partie de la saison. Mais on n’en sait pas plus. La règle vient juste de sortir. Est-ce qu’une autre va apparaître ? Est-ce qu’il va être autorisé à un moment à jouer à domicile ? Est-ce qu’à un moment, ils refuseront qu’il s’entraîne dans les installations ? Nous ne faisons que suivre l’évolution de la situation, et je pense que personne n’a jamais vécu cela auparavant. Il est évident que la pandémie est nouvelle pour tout le monde, et maintenant nous sommes dans une position où la pandémie crée de nouveaux scénarios. Je ne sais vraiment pas quoi dire, si ce n’est que c’est positif qu’il puisse maintenant rejoindre ses coéquipiers dans notre centre et s’entraîner, et cela nous donne plus de moments pour être avec lui et nous allons partir de là. »