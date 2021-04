Après un problème cardiaque, LaMarcus Aldridge annonce sa retraite !

Alors qu’il venait de rejoindre l’armada des Nets, dans le but d’aller chercher son premier titre, LaMarcus Aldridge annonce sa retraite avec effet immédiat ! L’intérieur de Brooklyn a ainsi connu un problème cardiaque lors de la rencontre face aux Lakers, de quoi le pousser vers la sortie…

L’intérieur avait déjà connu des problèmes d’arythmie cardiaque, en 2007, 2011 et 2017, un syndrome de Wolff-Parkinson-White lui ayant été diagnostiqué et l’ayant notamment poussé à se faire opérer.

« C’est avec le cœur lourd que j’écris cette lettre », annonce-t-il dans un communiqué. « Lors de mon dernier match, j’ai joué avec un rythme cardiaque irrégulier. Un peu plus tard dans la nuit, ça a empiré, et ça m’a encore davantage inquiété.

Le lendemain, j’en ai parlé à l’équipe et ils ont été géniaux, en m’emmenant à l’hôpital pour faire des examens.

Même si ça va mieux désormais, ce que j’ai ressenti avec mon cœur l’autre soir reste l’une des choses les plus effrayantes que j’ai connues.

J’ai donc pris la décision de prendre ma retraite de NBA. Depuis 15 ans, j’ai fait du basket ma priorité mais c’est désormais l’heure de placer ma santé et ma famille avant.

Je suis reconnaissant pour tout ce que ce jeu m’a apporté : les grands souvenirs, avec les hauts et les bas, les relations que j’ai créées et que je vais garder pour toujours. Je remercie Portland, qui a drafté un gamin tout maigre du Texas, et qui lui a donné une chance. La ville de Portland m’a offert d’incroyables années.

Ils resteront à jamais dans mon coeur. Je veux aussi remercier les Spurs pour m’avoir accueillir dans leur famille et pour m’avoir donné cinq années sympas. Enfin, je remercie Brooklyn. Vous attendiez plus de moi. Dans un jeu qui change tant, vous m’avez demandé de venir pour faire ce que je savais faire, et c’était bon à entendre. Je suis désolé que ça n’ait pas duré longtemps mais c’était déjà sympa de faire partie de ce groupe.

On ne sait jamais quand les choses se finiront, donc profitez à fond, chaque jour. Je peux dire que c’est ce que j’ai fait. »

Drafté en 2e position en 2006, LaMarcus Aldridge quitte donc la NBA sans titre, mais en ayant été l’un des intérieurs les plus constants du XXIe siècle. De sa deuxième saison jusqu’à l’année dernière, il apportait ainsi constamment ses 19.4 points et 8.2 rebonds de moyenne, avec son jeu poste bas qu’il maîtrisait à la perfection.

Il aura ainsi été sept fois All-Star (2012–2016, 2018 et 2019), deux fois membre de la All-NBA Second Team (2015 et 2018) et trois fois membre de la All-NBA Third Team (2011, 2014 et 2016).

Avec 19 951 points inscrits en carrière, il est le 47e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.