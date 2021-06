Kevin Durant, à une pointure près…

Il reste six secondes à jouer dans ce Game 7 entre Brooklyn et Milwaukee. Alors que les Bucks sortaient d’un temps-mort pour effectuer une remise en jeu ligne de fond, Brook Lopez a fait une grosse bourde, refusant le shoot dans le corner pour une violation des 24 secondes qui offre aux Nets la chance d’égaliser… ou de l’emporter !

C’est évidemment à Kevin Durant que la balle revient, Brooklyn lui ayant laissé quasiment tous les ballons pendant tout le « money time ». Face à PJ Tucker, l’ailier travaille puis déclenche après un « spin ».

Que c’est dur ! Mais c’est dedans et toute la planète basket s’enflamme. Sur Twitter, c’est l’explosion avec Stephen Curry, Draymond Green et beaucoup d’autres qui n’en croient pas leurs yeux. Mais est-ce un 2-points pour arracher une prolongation, ou un 3-points qui offre la finale de conférence à Brooklyn ? L’image est claire : Kevin Durant a le bout du bout de la chaussure sur la ligne, et les deux équipes doivent donc jouer l’overtime…

« Je pensais que c’était un 3-points mais j’avais mon putain de gros pied sur la ligne. J’ai vu sur l’écran à quel point j’étais proche de mettre un terme à leur saison sur ce tir »

Le résultat, c’est que Kevin Durant, obligé de faire sans Kyrie Irving et avec un James Harden sur une jambe, est complètement exténué. Il va manquer ses 6 tirs de la prolongation, dont un airball sur l’ultime tentative.

Il finit avec 48 points (le record pour un joueur dans un Game 7) à 17/36, 9 rebonds, 6 passes mais c’est une élimination au bout du compte. Pour quelques centimètres, pour une pointure de chaussure…

« Pas du tout, ça en était même loin », répondait pourtant KD lorsqu’on lui demandait si ce tir était le plus mémorable de sa carrière. « Je pensais que c’était un 3-points mais j’avais mon putain de gros pied sur la ligne. J’ai vu sur l’écran à quel point j’étais proche de mettre un terme à leur saison sur ce tir. Mais ce n’était pas le plan de Dieu et on doit passer à autre chose. Mais j’ai eu des tirs beaucoup plus importants dans ma vie. »

À noter d’ailleurs qu’en 2018, ESPN racontait que Kevin Durant avait l’habitude de porter des chaussures une pointure plus grande lors des rencontres, par rapport à sa taille normale.