[Preview 2020/21] En quête de doublé, les Lakers s’avancent en favoris à leur propre succession

Impossible de rêver plus belle apothéose pour la première année du duo LeBron James – Anthony Davis chez les Lakers. Ces derniers ont ainsi remporté le titre avec la manière, au terme d’un exercice 2019/20 globalement maîtrisé (52 victoires et 19 défaites en saison régulière, puis 16 victoires et 5 défaites en playoffs).

Le sacre à peine digéré, au terme d’un scénario éprouvant et semé d’embûches, il leur faut pourtant repartir au combat de plus belle, malgré une intersaison longue de seulement 71 jours (la plus courte de l’histoire). Bonne nouvelle, les « Purple & Gold » ont profité de l’automne pour se renforcer et surtout rajeunir leur effectif, ce qui ne sera pas de trop pour aborder cette campagne marathon qui se profile.

Car lors de cette saison 2020/21, les Angelenos auront pour objectif de permettre à LeBron James et Anthony Davis, extrêmement sollicités dans la « bulle » d’Orlando, de ne pas trop tirer sur leurs organismes afin d’arriver aussi frais que possible en playoffs.

Plus reposée, la concurrence n’a d’yeux que pour le trône du club californien, qui s’avance en principal favori à sa propre succession. Le facteur physique sera donc l’une des données majeures de cet exercice.

DES RECRUTEMENTS MALINS POUR GAGNER EN PROFONDEUR

Afin d’épauler au mieux son duo James/Davis et lui permettre de souffler davantage, Rob Pelinka est allé chercher les deux meilleurs sixièmes hommes de la dernière campagne : Dennis Schröder (via un échange) et Montrezl Harrell (via la « free agency »). Deux éléments qui culminaient tous deux à plus de 18 points de moyenne en 2019/20 et qui remplaceront numériquement Rajon Rondo et Dwight Howard, dont les profils diffèrent cependant.

Malgré le titre d’octobre dernier, il ne faut pas oublier pour autant que les Lakers ont souvent eu du mal à compter sur une troisième option offensive régulière, Kyle Kuzma ayant eu du mal à trouver sa place dans le dispositif de Frank Vogel. À eux deux, Dennis Schröder et Montrezl Harrell devraient être en mesure de se relayer afin d’occuper efficacement ce rôle, d’autant plus que Kuzma – tout juste prolongé – est toujours présent pour amener des fulgurances en attaque.

Moins orientés vers le scoring, Wesley Matthews et Marc Gasol tenteront eux de faire oublier Danny Green et JaVale McGee en se concentrant sur les tâches défensives.

Compte tenu de leur Q.I. basket et/ou de leur profil, les deux joueurs ne devraient pas connaître trop de difficultés pour se greffer au système californien et apporter dans des registres différents. C’est avant tout en défense qu’ils seront attendus, mais s’ils peuvent également hausser le ton en attaque, ce sera évidemment un plus appréciable.

LE DOUBLÉ EN LIGNE DE MIRE

Sur le papier, les Lakers semblent ainsi armés pour réussir le doublé et ainsi devenir la franchise la plus titrée de l’histoire, devant les Celtics, avec 18 trophées Larry O’Brien. Car en plus de disposer d’un groupe expérimenté et dense, Frank Vogel peut s’appuyer sur une alchimie collective autour d’un superbe duo LeBron – Davis.

Parfaitement dirigés par Frank Vogel, qui a fait oublier les doutes à son sujet, et avec un Rob Pelinka qui a ramené de la sérénité dans les bureaux, les champions en titre sont sûrs de leur force et rien ne semble en mesure de les faire douter. D’autant plus après un dernier exercice pour le moins mouvementé, entre les tensions diplomatiques avec la Chine lors de la présaison, le décès de Kobe Bryant et la suspension du jeu liée au Covid-19.

Au final, la seule incertitude à ce stade de la saison demeure le nom de ceux qui accompagneront LeBron James et Anthony Davis dans le cinq de départ de Los Angeles. Si Marc Gasol part avec une longueur d’avance au poste de pivot, reste à déterminer quels seront les joueurs qui débuteront sur les extérieurs, parmi Dennis Schröder, Wesley Matthews, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma.

Un problème de riche en perspective pour le « coaching staff » des « Purple & Gold » mais tous devraient y trouver leur compte en termes de temps de jeu, avec les mises au repos probablement fréquentes en 2020/21.

Même si LeBron James et Anthony Davis devraient être économisés en saison régulière, l’équipe est donc taillée pour le marathon de la saison, et la principale question sera de savoir si les recrues seront aussi utiles lors des joutes de playoffs, Dennis Schröder et Montrezl Harrell n’étant pas connus pour leurs dispositions défensives. Pourront-ils être productifs lors des guerres de tranchées de fin de saison, et ne pas coûter plus de points qu’ils en rapportent ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Dennis Schröder (Thunder), Montrezl Harrell (Clippers), Marc Gasol (Raptors), Wesley Matthews (Bucks), Alfonzo McKinnie (Cavaliers).

Départs : Rajon Rondo (Hawks), Dwight Howard (Sixers), Danny Green (Sixers), Avery Bradley (Heat), JaVale McGee (Cavaliers), Dion Waiters, J.R. Smith.

LE JOUEUR À SUIVRE : ANTHONY DAVIS

À 27 ans, Anthony Davis se trouve tout simplement dans la forme de sa vie. Pour sa première campagne passée à Los Angeles, il s’est déjà permis de décrocher le titre, en réalisant une saison régulière de haut vol (26.1 points, 9.3 rebonds, 3.2 passes, 1.5 interception et 2.3 contres de moyenne) et des playoffs encore meilleurs dans la « bulle » d’Orlando (27.7 points, 9.7 rebonds, 3.5 passes, 1.2 interception et 1.4 contre de moyenne).

Sans surprise, les récentes performances du septuple All-Star lui ont valu d’être prolongé à prix d’or par ses dirigeants (190 millions de dollars sur cinq ans), au terme de son exercice le plus abouti en carrière, tant individuellement que collectivement. Désormais, le plus dur commence pour lui puisqu’il se devra de confirmer son nouveau statut de champion.

Pour ce faire, Anthony Davis pourra s’appuyer sur le soutien indéfectible de son compère LeBron James, confronté depuis de nombreuses années à une pression monstre. Et tandis que le quadruple MVP se préservera à coup sûr comme rarement, compte tenu de son âge (bientôt 36 ans) et de cette intersaison plus raccourcie que jamais, l’ancien joueur des Pelicans pourrait lui en profiter pour s’imposer définitivement comme le « go-to-guy » des Lakers. En allant pourquoi pas chercher l’un des rares trophées manquant à son palmarès : celui de MVP.

MOYENNE D’ÂGE : 28.2 ans

MASSE SALARIALE : 135.5 millions (8e sur 30)

HYPE PREVIEW