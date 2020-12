Anthony Davis va prolonger aux Lakers pour 190 millions de dollars sur cinq ans !

Après la prolongation de LeBron James jusqu’en 2023 aux Lakers, on attendait celle d’Anthony Davis, et elle n’a pas mis longtemps à arriver puisque ESPN annonce que l’intérieur va s’engager pour le maximum possible.

« Unibrow » ne lie pas forcément son avenir à celui du « King », puisqu’il va lui parapher une prolongation maximum de 190 millions de dollars sur cinq ans, avec une option pour devenir free agent en 2024. C’est donc un mariage à long terme pour l’ancien joueur des Pelicans, qui a bien l’intention de s’installer à Los Angeles.

Dans le détail, Anthony Davis touchera 32 742 000 dollars cette saison, puis 35 361 360 dollars en 2021/22, 37 980 720 dollars en 2022/23, 40 600 080 dollars en 2023/24 et enfin 43 219 440 dollars en 2024/25.

Il aurait pu espérer encore plus d’argent en devenant « free agent » en 2022, après avoir joué dix ans dans la ligue, puisqu’il aurait alors pu prétendre à 35% du salary cap. Avec ce contrat, il laisse potentiellement 8 millions de dollars sur la table, même s’il peut peut-être les récupérer si le « salary cap » explose entre 2022 et 2024.

En tout cas, les Lakers misent à fond sur le duo LeBron – Davis pour les deux ou même trois prochaines années.