[Previews 2020/21] Avec Russell Westbrook, Washington veut retrouver sa magie

Alors qu’elle s’apprêtait à retrouver son ancien leader, John Wall, absent des parquets depuis deux ans, la franchise de la capitale a fait le pari Russell Westbrook. De la bonne relation de ce dernier avec le nouveau patron de l’équipe, Bradley Beal, dépendra le succès des Wizards et un éventuel retour en playoffs.

SAISON POUR SOLISTE

La saison 2019-2020 des Wizards pourrait se résumer en deux mots : Bradley Beal. Avec un John Wall encore bloqué à l’infirmerie, l’arrière a encore franchi un cap en bouclant le premier exercice de sa carrière avec plus de 30 points de moyenne. Bradley Beal, dont la moyenne de points a augmenté de huit unités en seulement trois saisons, s’est installé comme le patron indiscutable de cette équipe et l’un des tous meilleurs scoreurs en NBA.

Une saison de haut vol qui ne l’a pas empêché d’être boudé au dernier All-Star game, puis des All-NBA Teams. La faute à un bilan collectif trop médiocre. Avec un effectif manquant de talent à tous les niveaux, Bradley Beal, à la fois meilleur marqueur et passeur (plus de 6 passes de moyenne, un record en carrière), s’est retrouvé trop esseulé.

Avec seulement 25 victoires au compteur, Washington a pourtant gardé une infime chance de se qualifier en playoffs jusqu’au bout. Grâce à leur 9e place à l’Est au moment de la reprise, les Wizards ont été conviés dans la « bulle » d’Orlando pour jouer huit matches supplémentaires. Une expérience floridienne anecdotique pour eux, qui n’ont remporté qu’une seule rencontre là-bas et ont fini la campagne en roue libre.

Logique car Bradley Beal était, à son tour, sur la touche et le deuxième meilleur attaquant de l’équipe, et véritable révélation de leur saison, Davis Bertans, a préféré ne pas reprendre, dans la perspective de signer un énorme contrat durant l’intersaison. Déjà qu’avec ces deux-là, cela s’annonçait compliqué…

UNE JEUNESSE QUI VEUT S’AFFIRMER

Cette séquence a au moins permis à certains joueurs des Wizards de se montrer. À côté d’un Troy Brown Jr. qui a affiché un potentiel d’homme à tout faire, Thomas Bryant a fait grimper ses moyennes à 19 points et 9 rebonds à Orlando. Vu l’état de la raquette des Wizards pour la saison à venir, modestement renforcée par Robin Lopez, l’ancien joueur des Lakers a une nouvelle bonne occasion de se positionner comme étant l’intérieur local d’avenir.

Ce constat vaut également pour le Japonais Rui Hachimura qui a signé une solide saison rookie. En augmentant sa production offensive, notamment derrière l’arc (seulement 29% de réussite), il pourrait s’installer comme le troisième scoreur attendu derrière la paire Bradley Beal – Russell Westbrook.

En parlant d’adresse longue distance, on suivra évidemment les performances du Letton, Davis Bertans. Largement convoité ces derniers mois, l’ancien joueur des Spurs est désormais le troisième plus gros salaire de l’équipe. Parviendra-t-il à justifier ce changement de statut en se montrant aussi adroit que la saison passée ?

Pour rester sur ce segment international, citons enfin l’Israélien Deni Avdija. Fort de son expérience avec le Maccabi Tel-Aviv, le 9e choix de la dernière Draft est attendu comme l’un des joueurs les plus « NBA ready ». « De tous les prospects dont on va parler, c’est le plus expérimenté et le joueur le plus prêt pour le basket de haut niveau », lâchait récemment David Blatt, l’ancien coach de Cleveland, à son sujet. Si cette impression se confirme, Washington pourrait s’offrir une arme supplémentaire et viser assez haut dans la conférence Est.

Reste tout de même l’épineuse question de la défense. Les Wizards n’étaient ainsi que 29e dans le domaine l’an passé et si le cinq majeur devrait faire parler la poudre en attaque, il y a de grandes chances qu’ils n’arrêtent pas grand-monde de l’autre côté du terrain. À Scott Brooks d’essayer de trouver un certain équilibre…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Deni Avdija, Davis Bertans, Robin Lopez (Bucks), Raul Neto (Sixers), Anthony Gill

Départs : Jerian Grant (Rockets), Ian Mahinmi (?), Shabazz Napier (?), Johnathan Williams (Galatasaray)

LE JOUEUR À SUIVRE : RUSSELL WESTBROOK

Il est apparu plutôt souriant et relax durant sa conférence de presse d’introduction. On imagine pourtant que Russell Westbrook doit bouillir intérieurement. Thunder, Rockets puis Wizards : en quelques mois, le meneur connaît sa troisième franchise. Une instabilité jamais vue pour un ancien MVP, couronné, on le rappelle, il y a seulement trois ans.

Le souci est qu’il a multiplié les déconvenues ces dernières années. Malgré un amas invraisemblable de statistiques et de triple-doubles, Russell Westbrook a eu du mal à maintenir le Thunder la tête hors de l’eau après le départ de Kevin Durant, enchaînant les éliminations dès le premier tour des playoffs. Son association avec Paul George n’a pas fonctionné autant qu’espéré. Idem à Houston avec James Harden.

Qu’en sera-t-il avec Bradley Beal ? Quelle hiérarchie entre les deux hommes ? « Le seul ajustement possible, c’est que j’aime davantage jouer avec le ballon qu’il y a quelques années, et il devra faire la même chose qu’avec Paul George, Kevin Durant et James Harden », a déjà prévenu l’arrière.

L’homme clé au cœur de ce duo sera sans doute Scott Brooks. Si le coach parvient à canaliser son ancien chien fou à Oklahoma City, et à définir un rôle clair pour les deux hommes, Washington s’imposera alors comme un candidat légitime aux playoffs.

MOYENNE D’AGE : 25,3 ans

MASSE SALARIALE : 130,9 millions (15e sur 30)

HYPE PREVIEW

