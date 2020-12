Bradley Beal : « On raconte beaucoup d’histoires fausses sur Russell Westbrook »

Alors qu’il s’apprêtait à retrouver John Wall à ses côtés pour la première fois en deux ans, Bradley Beal a été « choqué » par l’échange entre John Wall et Russell Westbrook. « Choqué » et même « ému » de voir partir un joueur qu’il côtoyait depuis huit ans.

« C’était clairement plus ou moins choquant et dingue de voir l’info l’autre jour. On a conscience que c’est un business mais c’est une pilule difficile à avaler. Dans le même temps, on récupère un joueur du calibre de Russ, un ancien MVP, un triple-double ambulant, et il va apporter son étincelle à l’équipe et son énergie à notre ville. »

« Le seul ajustement possible, c’est que j’aime davantage jouer avec le ballon qu’il y a quelques années »

On le sait, jouer aux côtés de Russell Westbrook n’est pas facile. Même son pote James Harden a eu du mal, mais Bradley Beal est optimiste. « Je pense qu’on raconte beaucoup d’histoires fausses sur lui. Donc je n’y accorde aucun crédit tant que je n’aurai pas passé du temps avec lui sur le terrain. Je ne crois pas qu’il va débarquer pour essayer de tout diriger et de tout faire par lui-même. Il réalise que c’est un effort collectif. Je ne pense pas qu’il y aura des problèmes. Le seul ajustement possible, c’est que j’aime davantage jouer avec le ballon qu’il y a quelques années, et il devra faire la même chose qu’avec Paul George, Kevin Durant et James Harden. »

Même si John Wall n’a plus foulé un parquet depuis décembre 2018, Bradley eal avait ses habitudes avec lui. Ils se connaissaient par coeur. C’était plus qu’un coéquipier. « Pour l’instant, j’essaie de ne pas être trop ému. C’est compliqué car c’est un frère. On réalise à quel point cette relation est forte, mais ce qui était fou, c’est que les gens essayaient de nous diviser. Beaucoup de gens ont essayé de nous monter l’un contre l’autre, et c’était dingue parce que lorsqu’on discutait ensemble, c’était totalement l’inverse de ces rumeurs et ces bruits. »