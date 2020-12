Russell Westbrook : « Quand je suis sur un terrain, je n’ai aucun ami »

On le sait depuis quelques années, Russell Westbrook n’a qu’un seul ami dans le basket, et il s’appelle « Spalding ». Le nouveau meneur des Wizards n’est pas sur un terrain pour se faire des potes, et il prévient que ça ne changera pas à Washington.

« Ma manière de jouer a plus ou moins induit en erreur les gens sur la personne que je suis, sur ce que je crois et sur ce pourquoi je me bats » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Evidemment, sur le terrain et en dehors des terrains, je suis deux personnes différentes. Quand je suis sur un terrain, je n’ai aucun ami, je n’essaie pas d’être amical et je suis là pour secouer le cul des autres. Je n’ai pas le temps de serrer des mains et tout ça. Je n’ai pas le temps pour ça, et je ne changerai jamais.«

« Je ne suis pas le gars le plus facile à comprendre »

Très détendu et souriant, Westbrook a insisté que cette mauvaise perception qu’ont les gens de lui, mais aussi sur toutes les rumeurs qui circulaient depuis quelques semaines.

« Vous voulez que je commence par quoi ? » ironise-t-il. « Ecoutez, je pense que la chose la plus fondamentale dans tout ça, c’est que 90 à 100% de ce qu’on entend n’est même pas vrai. Car la plupart des temps, les choses sont inventées car en fait les gens ne me connaissent pas et sont incapables de dire quoi que ce soit sur moi, sur ce que je suis et sur ce que je crois… Le plus important pour moi est de rester moi-même, et c’est facile, car je suis quelqu’un de loyal, d’authentique et de compréhensif. Evidemment, je ne suis pas le gars le plus facile à comprendre, mais peu importe ce que les gens pensent, regardez-moi jouer. »

A Washington, Russell Westbrook va retrouver Scott Brooks, son ancien coach au Thunder, et il fera désormais équipe avec Bradley Beal, le deuxième meilleur scoreur de la NBA. Objectif : ramener les Wizards en playoffs. C’est sa mission, mais il prévient qu’elle dépasse toujours le cadre du basket.

« Pour moi, l’héritage est basé sur le nombre de personnes que j’ai inspirées et sur lesquelles j’ai eu un impact pendant mon parcours. J’ai grandi dans une communauté défavorisée. J’ai conscience de ce que c’est, j’ai conscience des difficultés, et j’ai conscience de ce que c’est d’être un noir dans cette société. C’est important qu’une personne ayant du pouvoir, les capacités et de l’impact puisse prendre position. Pour moi, c’est ça l’héritage. C’est ce qui créé un héritage sur le long terme« .