[Previews 2020/21] Les Raptors sur les épaules de Pascal Siakam

Après le départ de Kawhi Leonard à l’été 2019, après le titre conquis contre les Warriors, on pouvait penser que les Raptors allaient chuter dans la hiérarchie de la conférence Est.

Mais entre l’explosion de Pascal Siakam au plus haut niveau, les progrès de Fred VanVleet et l’inventivité de Nick Nurse, Toronto a su se maintenir et tenir son rang de champion en titre. Jusqu’à la suspension de la saison en mars, les Raptors étaient en effet une des équipes les plus impressionnantes de la ligue et une des plus agréables à observer, notamment sur le plan défensif avec ses schémas destinés à étouffer les stars adverses.

Puis, à la reprise, quelque chose s’est cassée pour Pascal Siakam. La star n’a pas su retrouver le rythme et ce fut un sacré handicap pour passer l’obstacle en playoffs. Certes, les Celtics ont eu besoin d’un Game 7 pour éliminer Toronto, en demi-finale de conférence, mais on se souvient qu’à un shoot improbable d’O.G. Anunoby près, les Raptors étaient peut-être dehors en quatre petits matches…

DES CONTRATS COURTS EN ATTENDANT 2021…

S’il n’y a pas eu de révolution à Toronto cet automne, des changements ont néanmoins eu lieu. Serge Ibaka et Marc Gasol, deux cadres dans la conquête du titre de 2019, sont partis vers Los Angeles – le premier aux Clippers, le second aux Lakers. C’est donc le sixième homme et le pivot titulaire en moins, et ce n’est pas un duo facile à remplacer. Sur le papier, Masai Ujiri n’a pas réellement réussi. Les recrues que sont Aron Baynes et Alex Len apportent de la taille et du poids, mais moins de garanties techniques et offensives tout de même.

Dans les ailes, l’arrivée de DeAndre’ Bembry va également dans ce sens. Joueur puissant qui peut aider au rebond, l’ancien des Hawks n’est en revanche pas une menace à 3-points. Avec Serge Ibaka et Marc Gasol, même si les deux sont vieillissants, les Raptors ont perdu de la finesse technique, des points et de l’expérience et surtout récupéré du muscle en retour (même si Aron Baynes peut désormais shooter de loin). C’est utile surtout dans l’optique d’un duel contre les Bucks, les Sixers ou le Heat en playoffs, et sans doute que Toronto affichera encore un excellent niveau défensif en 2021, mais ça risque de ne pas être suffisant.

Il faut dire que Masai Ujiri a tout fait pour conserver un maximum de marge salariale pour la free agency 2021, n’offrant quasiment que des contrats garantis uniquement la première année, afin que les Raptors puissent se positionner pour accueillir Giannis Antetokounmpo si ce dernier veut quitter les Bucks…

UNE REVANCHE POUR SIAKAM, UNE CONFIRMATION POUR VANVLEET

Bonne nouvelle à court terme tout de même pour Toronto : Fred VanVleet a prolongé pour les quatre prochaines saisons. Son duo avec Kyle Lowry, qui a trouvé son équilibre, va ainsi perdurer. Désormais, le « combo guard » va devoir assumer son nouveau contrat. Depuis qu’il a explosé durant la deuxième partie des playoffs 2019 il progresse, mais là, entre les départs et son statut, on va attendre encore davantage du petit arrière.

Pascal Siakam, lui, doit une revanche à ses coéquipiers. Méconnaissable dans la « bulle », moins tranchant et maladroit au pire moment, le Camerounais est désormais le leader, avec Kyle Lowry, des Raptors. Son baromètre même. Lui et Fred VanVleet ont l’obligation de monter encore d’un cran afin d’apporter des solutions à Nick Nurse.

La mission de ce dernier est de conserver cette alchimie collective installée depuis 2018 et qui fonctionne, en attaque comme en défense, si bien. Le coach a perdu du talent ces dernières semaines, mais la saison passée, il avait su trouver des parades pour combler le vide laissé par Kawhi Leonard.

Les recrues, Nick Nurse, Pascal Siakam ou encore Fred VanVleet : chacun va devoir évoluer à son meilleur niveau si les Raptors veulent rester dans le Top 4 de l’Est, ce qui est constamment le cas depuis la saison 2013-2014 !

Surtout qu’une donnée est encore à prendre en compte : à cause de la situation sanitaire et de la fermeture de la frontière USA/Canada, la franchise n’évoluera pas à Toronto cette saison, mais à Tampa en Floride. Dans quelles mesures ce changement d’environnement peut-il bousculer les joueurs ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Malachi Flynn, Fred VanVleet, Chris Boucher, Aron Baynes (Suns), DeAndre’ Bembry (Hawks), Alex Len (Hawks)

Départs : Serge Ibaka (Clippers), Marc Gasol (Lakers)

LE JOUEUR À SUIVRE : PASCAL SIAKAM

Kyle Lowry a passé l’âge d’être le « franchise player » des Raptors et il est surtout l’âme de cette équipe. Fred VanVleet n’a pas encore les épaules et il doit déjà digérer ce nouveau contrat, et confirmer.

Avec son trophée de meilleure progression en 2019, puis sa participation au All-Star Game et enfin son élection dans une All-NBA Teams en 2020, c’est donc Pascal Siakam le vrai visage de Toronto. Il a en plus le salaire qui va avec puisqu’il entame sa prolongation de contrat signée en 2019 et touchera 29 millions de dollars en 2020-2021.

Son passage dans la « bulle » peut être considéré comme un accident de parcours, une simple sortie de route comme cela arrive dans une carrière, s’il rebondit dès cette saison. Cela passera par le retour du Pascal Siakam tranchant sur les séquences de transitions, précis près du cercle et qui progresse à 3-pts.

Sans leur ailier à son meilleur niveau, les Raptors n’iront pas aussi loin que les deux dernières années.

MOYENNE D’AGE : 25,8 ans

MASSE SALARIALE : 130,5 millions (16e sur 30)

HYPE PREVIEW