[Previews 2020/21] Memphis veut continuer de grandir

Trouble-fête à l’Ouest l’an passé, les Grizzlies vont devoir confirmer cette saison. Autour du Rookie de l’année, Ja Morant, et de ses compagnons de alley-oop, Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke, Memphis s’est construit un effectif jeune et ambitieux qui veut cette fois passer le cap du « play in » pour atteindre les vrais « playoffs ».

Discrets sur le marché des transferts, les Grizzlies ont misé sur la stabilité et le développement de leur jeunes pousses, à l’instar de De’Anthony Melton, mais aussi d’une cuvée rookie qui pourrait surprendre avec Desmond Bane, Xavier Tillman et pourquoi pas, Killian Tillie, signé pour un « two-way contract ».

CONSTRUIRE AUTOUR DE JA MORANT

Equipe surprise dans la conférence Ouest avec son rookie phénoménal, Ja Morant, Memphis a finalement dû s’avouer vaincu lors du match de barrage face à Portland, non sans un dernier exploit de son meneur débutant de l’année, auteur de son record en carrière à 35 points, 8 passes et 4 rebonds.

Avec Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, les Grizzlies disposent en tout cas d’un duo intérieur – extérieur qui doit leur fournir la colonne vertébrale de la franchise pour les années à venir. Le souci, c’est que l’ailier fort n’a jamais disputé plus de 57 matchs sur ses deux premières campagnes, sapé par des problèmes de genou ou de quadriceps.

Le point positif, c’est que les Grizz n’ont pas attendu longtemps pour tourner la page de l’ère « Grit & Grind », récupérant Ja Morant dans la foulée. Il s’agit désormais de bien l’entourer, le choix du club ayant été cette intersaison de faire confiance aux joueurs déjà présents.

À part pour les rookies (dont le Français Killian Tillie en « two-way contract ») et l’arrivée de Mario Hezonja en provenance de Portland, mais qui devrait être coupé, Memphis n’a pas fait de vagues sur le marché des transferts, preuve que le staff de Taylor Jenkins croit en son groupe et compte bien le faire grandir encore.

LES GRIZZLIES JOUENT LA CONTINUITÉ

Déjà un poil courts la saison passée, les Grizzlies vont partir avec un handicap cette année encore, sachant que Jaren Jackson Jr. et Justise Winslow, deux éléments clés de la rotation, vont débuter l’année en civil, encore blessés.

Dans une conférence Ouest qui ne pardonne pas, Memphis va donc devoir jouer serré d’entrée de jeu. Pour cela, on peut compter sur Ja Morant qui a volontiers accepté son rôle de leader de meute dans le Tennessee, peu importe les obstacles sur son chemin. Excellent dans la percussion, il va surtout devoir trouver de l’aide dans ses ailes.

Dillon Brooks et Kyle Anderson vont ainsi devoir encore hausser le ton, le premier en améliorant encore ses finitions au cercle et le second son tir à 3-points. Alors qu’ils en imposaient dans la peinture, derrière le trio Valanciunas – Clarke – Jackson, et qu’ils étaient même l’équipe qui marquaient le plus de points dans la peinture la saison dernières, les Grizzlies ont manqué de scoring sur les postes extérieurs, ce qui les classait dans le dernier tiers de la ligue en termes d’efficacité offensive.

Justise Winslow aurait dû apporter un boost dans ce domaine, mais sa reprise un peu décalée risque de perturber la mise en place. L’arrivée du rookie Desmond Bane, qui est un solide shooteur à 3-points après un cursus complet à TCU, peut toutefois aider, mais il faudra sans doute surtout compter avec le travail de développement en interne (De’Anthony Melton, Grayson Allen et les trois rookies), en particulier en début de saison.

Et c’est peut-être la clé pour Memphis : la continuité. Après plusieurs saisons de grand chambardement, cette intersaison plutôt (très) calme va permettre à Coach Jenkins et son staff de perfectionner ce qui a marché la saison passée tout en éliminant les scories de la fin de saison (et des fins de match en général). À l’image de leurs leaders, voire de leur coach, les Grizzlies sont une équipe encore en plein apprentissage.

Disciple de Mike Budenholzer, Taylor Jenkins veut développer un jeu collectif fait de passes et de relance, pour maintenir un rythme soutenu et beaucoup d’opportunités de tirs. Ce n’est pas un hasard si les Grizzlies ont établi un nouveau record de franchise pour le nombre de tirs à 3-points tentés sur l’exercice passé. Adepte de « lineups » qui présentent des intérieurs shooteurs, le coach veut aussi du rythme et un fonds de jeu qui déplacent les défenses adverses, une véritable révolution par rapport aux Grizzlies du passé.

À défaut de pouvoir rallier les playoffs, mais ils seront certainement dans la course une bonne partie de la saison, les Grizzlies devraient à nouveau faire partie des équipes les plus plaisantes à suivre, avec des joueurs jeunes et dynamiques, encore en pleine progression.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : De’Anthony Melton, Mario Hezonja (Blazers), Killian Tillie, Desmond Bane, Xavier Tillman

Départs : Josh Jackson (Detroit), Anthony Tolliver

LE JOUEUR À SUIVRE : Ja Morant

Déjà très bon pour sa campagne de débutant, Ja Morant va être attendu encore plus haut pour sa deuxième saison, durant laquelle il devra confirmer l’étendue de son talent. Incroyable athlète avec un premier pas supersonique et une détente tout aussi phénoménale, le meneur doit encore se remplumer pour parvenir à conclure davantage de ses actions vers le cercle. Dans ce registre, il a pour le coup placé des stats historiques, terminant derrière Ben Simmons seulement sur ces dix dernières années, comme le rookie qui score le plus dans la peinture.

Intenable en un-contre-un, en attaque, Ja Morant doit par contre travailler sur sa défense. Souvent pris dans les écrans, ou tout simplement perdu dans les rotations défensives, le jeune meneur des Grizzlies est souvent pris pour cible par les attaquants adverses. Mais avec ses 18 points et 7 passes décisives de moyenne cela dit, à 21 ans seulement, Ja Morant fait clairement partie des joueurs d’avenir de la Ligue.

S’il n’est pas All-Star pour sa deuxième année, il ne devrait pas en finir très loin. Et ce sera probablement que son un tir extérieur n’a pas encore atteint la constance nécessaire. Car, pour le reste, l’ancien de Murray State a tout en magasin, et notamment le leadership.

MOYENNE D’AGE : 23,9 ans

MASSE SALARIALE : 131,2 millions (14e sur 30)

HYPE PREVIEW

