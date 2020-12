[Previews 2020/21] Les Hawks vont-ils enfin prendre leur envol ?

Après trois saisons ratées, sans jamais atteindre la barre des 30 victoires, les Hawks avaient de l’argent et de l’ambition pour inverser la tendance. Au fil des années, la franchise a réussi à assembler un noyau dur de jeunes talents au sacré potentiel, à l’image d’un Trae Young épatant offensivement, mais elle est impatiente.

Ces jeunes ont besoin de cadres et de forts joueurs pour les encadrer et accélérer leur progression. Et avec leur poignée de dollars, les dirigeants ont, sur le papier, totalement réussi à renforcer ce groupe. Les arrivées sont séduisantes et viennent combler des vides.

DES RENFORTS POUR SOULAGER TRAE YOUNG

La meilleure façon de progresser pour les Hawks était d’épauler Trae Young, offensivement mais aussi défensivement. En attaque, le meneur ne peut pas tout faire, surtout qu’il est la cible des défenses adverses.

Avec Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic à ses côtés désormais, l’ancien d’Oklahoma en NCAA va être soulagé. Ces deux shooteurs vont fixer les défenses et limiter les aides. De plus, avec Rajon Rondo pour le suppléer, le All-Star pourra également souffler ou lâcher les commandes, pour faire parler son jeu sans ballon et son tir extérieur.

Sans oublier qu’avec Clint Capela, qui n’a pas joué sous ses nouvelles couleurs la saison passée à cause d’une blessure, Trae Young possède un excellent poseur d’écran et un parfait joueur, comme John Collins, pour attraper les alley-oops. En clair, le meneur ne va plus se sentir seul et il va pouvoir partager le poids de l’attaque avec ses coéquipiers. Ça soulage et ça apporte de la variété dans le jeu d’Atlanta.

Enfin, le soutien est également défensif, car Trae Young est très souvent mis en difficulté sur ce plan. Avec Clint Capela sur les situations de pick-and-roll pour compenser ses retards et protéger le cercle ou Kris Dunn, lui aussi nouveau venu, voire Rajon Rondo, pour s’occuper du meneur ou du meilleur scoreur extérieur adverse, il va pouvoir souffler et se cacher davantage. Là encore, c’est précieux pour Lloyd Pierce même si Trae Young va devoir à un moment ou un autre faire des progrès de ce côté du terrain.

DÉFENDRE AVANT TOUT

Si l’équilibre entre Trae Young, ses shooteurs et les intérieurs est rapidement trouvé, les progrès des Hawks en attaque seront significatifs. Néanmoins, le gros bémol d’Atlanta depuis deux saisons, c’est la défense.

Les deux dernières années, les joueurs de Géorgie ont terminé à la 28e place sur le plan défensif (à l’efficacité, soit le nombre de points encaissés sur 100 possessions) de la ligue. C’est donc le principal chantier de travail pour le coach, Lloyd Pierce. En ce sens, les renforts de Tony Snell et Solomon Hill ne seront pas négligeables.

Avec des meneurs comme Trae Young et Rajon Rondo, les Hawks vont pouvoir courir et écarter le jeu avec leurs ailiers, Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic. Mais pour que ces courses soient efficaces et fassent des différences, et les Lakers l’ont prouvé la saison passée avec ce même Rondo et LeBron James, il faut défendre, donc voler des ballons ou faire des stops et sécuriser le rebond.

Les Hawks sont déjà habitués à jouer vite (cinquième au rythme par match la saison passée) et à profiter des transitions. Sauf qu’ils encaissent trop de points pour que la balance penche du bon côté.

Si les nouvelles armes offensives vont sans doute faire des dégâts, et peut-être même proposer un jeu particulièrement séduisant et spectaculaire au fil des semaines, c’est bien en défense que les Hawks doivent monter d’un cran s’ils veulent s’inviter en playoffs puis y exister pleinement.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Onyeka Okongwu, Tony Snell (Pistons), Danilo Gallinari (Thunder), Kris Dunn (Bulls), Rajon Rondo (Lakers), Solomon Hill (Heat), Bogdan Bogdanovic (Kings)

Départs : Dewayne Dedmon (Pistons), Jeff Teague (Celtics), Damian Jones (Suns), Alex Len (Raptors)

LE JOUEUR À SUIVRE : Trae Young

Avec 29.3 points et 9.3 passes de moyenne la saison passée, Trae Young s’est installé parmi les meilleurs attaquants de la ligue. Le meneur sait faire des statistiques, empiler les cartons ou les shoots à 3-pts et fournir des highlights aux différents Top 10. Maintenant, il doit commencer à gagner, à se comporter en leader, comme Luka Doncic – auquel il est sans cesse comparé – l’a fait l’an dernier. Avec son talent, on peut lui demander cette exigence.

Même si des joueurs d’expérience vont l’entourer, il reste le visage de la franchise. C’est donc lui qui a les clés du camion et qui sera responsable de la bonne tenue du véhicule. En étant plus efficace en attaque et davantage impliqué en défense, il peut faire enfin grandir les Hawks. Et changer de dimension par la même occasion.

MOYENNE D’AGE : 25.2 ans

MASSE SALARIALE : 114.6 millions (26e sur 30)

