L’an prochain, Trae Young veut effacer l’image du « scoreur qui ne fait que des stats »

All-Star dès sa deuxième année, Trae Young fait partie des stars montantes de la NBA. Le problème, c’est que si ses stats personnelles ont bondi (de 19.1 à 29.6 points, avec une meilleure adresse) entre sa première et sa deuxième saison, les Hawks ont régressé (de 35% à 30% de victoires) et sa défense a souvent posé question.

Durant la pause du « Delete Eight », un ami lui a ainsi envoyé des vidéos pour le motiver : sa performance au All-Star Game ou ses 50 points face à Miami. Mais le meneur des Hawks assure que ça n’a pas eu l’effet escompté.

« C’est sympa et tout mais je n’ai pas pu les regarder », assure-t-il à USA Today. « C’est tellement frustrant pour moi. Je déteste l’image du scoreur qui ne fait que des stats. Les stats ne veulent rien dire. Je ne veux pas de cette image de joueur obsédé par ses stats, parce que je ne suis pas comme ça. C’est même la dernière chose à laquelle je pense. Je veux uniquement gagner. »

Mais pour casser cette image, il n’y a qu’une solution : gagner…

« Ma seule préoccupation pour ma troisième année, c’est de gagner. Ça a toujours été mon objectif, mais ça l’est encore davantage. Regardez ces matchs a été compliqué, rien que le fait d’être dans cette position. Donc c’est ma motivation pour l’an III. Gagner, et faire tout ce que je peux pour nous faire passer un cap et aller en playoffs. »

Pour l’aider, les Hawks ont récupéré un vrai protecteur du cercle avec Clint Capela alors que Trae Young et sa jeune garde (John Collins, Cam Reddish, De’Andre Hunter, Kevin Huerter, Bruno Fernando) devront passer un cap.

Mais la pause forcée du Covid-19 ne va-t-elle pas ralentir le développement de ce groupe ?

« Ça ne va pas m’affecter du tout », assure le meneur. « Je connais mon corps, je sais jusqu’où je peux le pousser, et quand je dois ralentir. Je sais quand on jouera. Je sais que ça sera dans quelques mois. Donc je ne vais pas en faire trop à l’heure actuelle. Je vais être intelligent, continuer de progresser et me concentrer sur ça. »