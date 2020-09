Huit mois après son transfert, Clint Capela s’est enfin entraîné avec les Hawks

Le 29 janvier dernier, Clint Capela disputait son dernier match avec les Rockets : gêné par son talon depuis plusieurs semaines, il rejoignait l’infirmerie sans se douter qu’il allait être transféré quelques jours plus tard à Atlanta. Et le Covid-19 gagnait lentement du terrain.

Finalement, le Suisse aura dû attendre huit mois pour s’entraîner avec ses nouveaux partenaires, mais c’est chose faite. « Il bouge bien depuis deux semaines maintenant, tout s’est bien passé » raconte chez The Athletic son entraîneur Lloyd Pierce, qui a déjà pu apprécier les principales qualités de l’ancien Rocket.

« On ne s’inquiète pas quand on le voit faire certaines choses subtiles, quand on le voit travailler le rebond défensif, un domaine où on a connu des difficultés. Il sait s’y prendre. Il sait attraper l’adversaire avec une main prendre le ballon avec l’autre. Tu veux que tes extérieurs aillent au rebond mais tu veux aussi que ton pivot s’occupe de son homologue. On se dit qu’on va être bien à ce niveau » détaille ainsi le technicien.

Objectif playoffs pour le Suisse

« On va essayer de le mettre dans différentes positions » annonce aussi l’entraîneur qui se pose beaucoup de questions sur son association avec Trae Young, John Collins ou Cam Reddish. « C’est un intérieur de pick-and-roll et on n’en a pas fait les deux premiers jours donc on étudie ce qu’on peut faire d’autre avec Clint. Ce que je sais c’est que dès qu’on bouge, qu’on court, il est bon. On en verra bien plus dans les semaines qui arrivent. »

Une bonne nouvelle pour celui qui a tendance à prendre du poids quand il ne joue pas, mais qui a pris ses précautions pendant cette longue période sans basket.

« Je me suis beaucoup entraîné parce que je prends rapidement du poids » explique-t-il. « J’avais l’habitude de trop manger. J’essaie de faire attention à ça, surtout quand il n’y a pas de basket pendant neuf mois. Il faut rester en forme, bien dormir, bien manger. Je travaille là-dessus. J’ai un chef à la maison qui surveille tout ça. »

« Je veux retrouver le jeu » poursuit-il. « On ne sait pas vraiment quand on va reprendre les matchs officiels. Je veux courir, apprendre à connaître les gars, apprendre les systèmes, améliorer la cohésion sur et en dehors le terrain. Il n’y a pas de pression pour l’instant parce qu’on ne sait pas quand ça va reprendre. » Mais il a déjà un objectif en tête : « quand je regarde les playoffs, je me dis que je veux y être avec mon équipe l’année prochaine. »