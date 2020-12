[Previews 2020/21] Les Clippers en quête de revanche

Rome ne s’est pas faite en un jour, et Steve Ballmer s’en est rendu compte avec les Clippers. Pour la première fois de son histoire, la franchise a pourtant intégré le rang des équipes favorites pour le titre l’été dernier. Avec les arrivées de Paul George et Kawhi Leonard, ainsi qu’un roster impressionnant pour les épauler, les Californiens ne pouvaient pas viser moins haut.

Sous les ordres de Doc Rivers, la première campagne de la paire George-Leonard en saison régulière a été plutôt correcte. Son groupe a pourtant été miné par les blessures tout au long de l’année, mais celui-ci a globalement su rebondir. Au-delà des absences de Lou Williams ou Pat Beverley en début d’exercice, Paul George a par exemple manqué les 11 premiers matchs de l’équipe, et Kawhi Leonard a quant à lui raté 8 des 29 premières rencontres.

PREMIER RENDEZ-VOUS MANQUÉ

On a connu meilleur contexte pour développer une identité de jeu, un équilibre au sein d’un roster tout neuf, d’autant que l’arrivée des deux superstars a totalement changé le dynamique du groupe, d’un collectif de cols bleus à un effectif très hiérarchisé où les nouveaux passe-droits du duo Leonard/George ont attisé les tensions.

Mais sportivement, après un début de saison réussi (21v-8d), les troupes de Doc Rivers ont réussi à tenir le rythme, toujours malgré les absences, même jusque dans la « bulle » sur la fin de saison régulière, pour finir à la deuxième place de la conférence Ouest, à trois petits matchs des Lakers (49v-23d). Un petit exploit, alors que Doc Rivers n’a pu disposer de l’intégralité de son effectif qu’à 11 reprises en saison régulière.

Avec l’ensemble de leurs forces en présence, les Clippers semblaient parés pour attaquer les playoffs. On attendait qu’ils dévoilent totalement leur potentiel mais le talent général était beaucoup trop élevé pour ne jamais se révéler. D’autant que tout le monde attendait le choc face aux Lakers. Après avoir battu l’armada de LeBron James à deux reprises, les Clippers étaient ainsi programmés pour les retrouver en playoffs, en finale de la conférence Ouest. King James et Anthony Davis face à Paul George et Kawhi Leonard, l’affiche aurait eu de l’allure.

Mais le derby de la Cité des Anges au sommet de la conférence Ouest n’aura finalement pas eu lieu. Après un premier tour passé non sans mal face aux Mavericks de Luka Doncic (4-2), rapidement privés de Kristaps Porzingis, la machine s’est totalement grippée aux portes de la finale de conférence alors que les Clippers menaient 3-1 devant les Nuggets, pour finalement être renversés (4-3)…

MONTREZL HARRELL FILE CHEZ L’ENNEMI

Le choc a été rude et a laissé des traces, mais il a finalement simplement illustré le malaise interne. De quoi déclencher le départ de Doc Rivers, l’homme qui incarnait le projet d’une franchise dont l’avenir reste prometteur malgré ce revers difficile à avaler. Puis celui de Montrezl Harrell, qui a fait le choix de rejoindre l’ennemi, les Lakers. Une « trahison » qui ne manquera pas de rajouter du piment aux prochaines confrontations entre les deux équipes.

Paul George a lui étonnamment été récompensé de ses playoffs compliqués par une prolongation historique, à hauteur de 190 millions de dollars. L’ailier a confié avoir souffert du contexte de la « bulle » pour justifier ses performances sur le parquet. Il a effectivement semblé en difficulté sur le parquet.

PG a ainsi beaucoup arrosé (20.2 points à 39.8% de réussite au tir) et son dernier match, le Game 7 face à Denver, soit le plus important de la campagne, bouclé à 10 points (à 4/16 au tir, 2/11 à 3 points) et 5 balles perdues, illustre bien la galère qu’il a vécue sur ces deux tours.

L’ancien joueur des Pacers et du Thunder a toutefois conservé la confiance de ses dirigeants, qui l’ont prolongé sur le long terme sans sourciller. Une façon aussi de tourner la page sur cet épisode malencontreux à Disney et de se reconcentrer sur l’essentiel, à savoir la conquête du premier titre de l’histoire de la franchise. Pour les Clippers, il s’agissait aussi de verrouiller l’avenir, Paul George et Kawhi Leonard pouvant tester le marché dès l’été 2021.

UNE VALEUR SÛRE ET DEUX PARIS

Aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George restera évidemment l’une des armes les plus importantes de la formation désormais dirigée par Tyronn Lue et Kenny Atkinson, un tandem complémentaire qui aura pour mission de faire mieux que son prédécesseur. Pour remplacer Montrezl Harrell, parti renforcer un concurrent qui n’a pas chômé durant l’intersaison, l’arrivée de Serge Ibaka apporte de sérieuses garanties et un profil bien plus complet.

Luke Kennard et Nicolas Batum sont les deux autres recrues phares de l’intersaison des Clippers. Joueur prometteur de 24 ans, toujours en phase de progression, Luke Kennard apportera de la création sur les postes arrières, sans doute plus qu’un Landry Shamet, parti aux Nets. La venue de Nicolas Batum ressemble davantage à un pari à court terme et à moindre coût, après une fin de parcours très compliquée à Charlotte, mais avec l’espoir que le Français puisse lui aussi apporter sa pierre à l’édifice dans la cohésion d’équipe et la création.

Marcus Morris, Reggie Jackson et Patrick Patterson ont également été prolongés. Au complet, le roster des Clippers fait ainsi partie des rares prétendants de la ligue en concurrence avec celui du champion en titre. S’ils sont épargnés par les blessures, les Clipp’s peuvent viser la première place avant de tenter à nouveau leur chance en playoffs, avec plus d’expérience cette fois et une soif de revanche qui servira de motivation à un groupe globalement en quête de rachat… mais qui devra trouver une cohésion interne.

C’est tout l’enjeu pour Tyronn Lue, au-delà même de l’aspect tactique ou de la quête de solutions à la création, pour suppléer Kawhi Leonard et Paul George dans les instants décisifs des rencontres.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Luke Kennard (Pistons), Serge Ibaka (Raptors), Marcus Morris, Reggie Jackson, Patrick Patterson, Paul George, Nicolas Batum (Hornets), Rayjon Tucker (Jazz)

Départs : Landry Shamet (Nets), Rodney McGruger (Pistons), Montrezl Harrell (Lakers), JaMychal Green (Nuggets), Joakim Noah

LE JOUEUR À SUIVRE : KAWHI LEONARD

Double MVP des finales, seul joueur de l’effectif à avoir été champion NBA avec Serge Ibaka, Kawhi Leonard demeure le leader ultime des Clippers, celui qui a fait parvenir l’équipe au rang de candidate pour le titre suprême.

Difficile de dire s’il a été plus ou moins ménagé que lors de la saison précédente aux Raptors. Ce qui est sûr, c’est que Kawhi Leonard, auteur de sa meilleure saison régulière en carrière au scoring (27.1 points par match) a lui aussi une part de la responsabilité dans l’échec face à Denver. Brillant face aux Mavs, il a été plus en difficulté contre les Nuggets, avec pour lui aussi, un Game 7 complètement raté (14 points à 6/22 au tir).

Son association et sa complémentarité avec Paul George restent les clés du succès pour les hommes de Tyronn Lue. Celles-ci doivent à tout prix s’améliorer, avec peut-être plus de joueurs créateurs à leurs côtés cette saison pour les aider à mieux finir les rencontres, et éviter ces séquences de un-contre-un stéréotypé et inefficace.

Contrairement à Paul George, Kawhi Leonard peut lui toujours devenir free agent à l’été 2021, car il dispose d’une « player option » à 36 millions de dollars pour 2021/22.

La pression sera une nouvelle fois bien présente sur ses épaules, mais celles-ci restent bien assez larges pour relever le défi. Peu de joueurs ont réussi à se hisser en travers du chemin de LeBron James dans la conquête du trophée Larry O’Brien depuis dix ans. Kawhi Leonard en fait partie, c’est aussi pour ça qu’il est là.

MOYENNE D’AGE : 28 ans

MASSE SALARIALE : 138.3 millions (4e sur 30)

