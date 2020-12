[Previews 2020/21] Avec les Sixers, « Trust The New Process » !

« Le processus a échoué. » Elton Brand l’a admis lui-même cet été. Après avoir repris le chantier initié par Sam Hinkie, suivi par Bryan Colangelo, l’ancien joueur pensait faire basculer Philadelphie dans la dimension supérieure et atteindre le titre. Son principal fait d’armes : la signature d’Al Horford pour épauler Joel Embiid dans la raquette. Une énorme erreur de casting.

UNE SAISON SANS JAMAIS DÉCOLLER

Après deux saisons de suite terminées en demi-finale de conférence, Philadelphie démarrait l’exercice 2019-2020 en visant, a minima, la finale de conférence. Jimmy Butler parti vers Miami, les 76ers misaient leurs millions de dollars sur l’intérieur des Celtics, ainsi que sur Tobias Harris, prolongé à prix d’or. « Philly » s’offrait ainsi un cinq plus grand et costaud.

Mais déjà, on s’interrogeait sur l’éternel enjeu du « spacing » de l’équipe, avec notamment le remplacement de JJ Redick, parti aux Pelicans, par Josh Richardson. Et ce n’est pas Ben Simmons qui y changera quoi que ce soit. Malgré les nombreux appels du pied de son coach Brett Brown, l’Australien n’est pas parvenu à se libérer derrière la ligne à 3-points. Il a certes débloqué son compteur en carrière mais terminé avec un anecdotique 2/7 aux tirs sur l’ensemble de la saison…

Ce facteur n’a pas empêché la belle entame de saison de l’équipe : 75% de victoires sur les 27 premières rencontres. La suite a été beaucoup moins heureuse. Joel Embiid a commencé à beaucoup se plaindre, affichant sa frustration par rapport au jeu des Sixers. Au point que pour lui faire de la place, Brett Brown a dû se résoudre à sortir Al Horford du banc…

Le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond s’est développé jusqu’au printemps. Contraint de faire bouger les lignes, Brett Brown tentait de modifier l’utilisation de Ben Simmons à l’intérieur. Si bien qu’à la reprise à Orlando, il était difficile d’évaluer les chances de cette équipe. La blessure et l’indisponibilité du gaucher ont fini de convaincre les sceptiques : Philadelphie prenait un vilain coup de balai des Celtics.

DU CHANGEMENT À TOUS LES ÉTAGES

Dès le lendemain de cette sortie sans gloire et finalement prévisible, la sanction tombait : Brett Brown était remercié, sans avoir tenu son engagement de remporter « des titres » avec Joel Embiid. Doc Rivers, qui a aussi connu une jolie déconvenue avec les Clippers, sera son successeur. Et ce n’est pas tout. Philadelphie a récupéré un autre gros poisson, en la personne de Daryl Morey, nommé président.

À peine arrivé, ce dernier a fait un pied de nez à son GM en se débarrassant d’Al Horford et son contrat monstre, et en récupérant les shooteurs, Danny Green et Seth Curry. Puis les 76ers ont blindé leur raquette avec un autre champion en titre avec les Lakers, Dwight Howard, ainsi qu’avec Tony Bradley et Vincent Poirier.

Ces mouvements étaient d’abord nécessaires d’un point de vue financier avec l’entrée en vigueur de la prolongation de contrat de Ben Simmons. Tobias Harris, Joel Embiid et l’Australien pèsent, à eux trois, plus de 90 millions de dollars de la troisième masse salariale la plus importante de la ligue.

Dans le jeu, Philadelphie semble bien parti pour retrouver sa configuration affichée il y a quelques années, avec un poste 4 fuyant (Tobias Harris à la place de Dario Saric), un gros shooteur à l’arrière (Seth Curry à la place de JJ Redick) et un profil « 3&D » sur les extérieurs (Danny Green à la place de Robert Covington).

Avec évidemment une paire Simmons-Embiid, amenée à jouer davantage de « pick-and-roll », au cœur du projet de Doc Rivers. Le premier va retrouver son rôle de facilitateur et pouvoir cavaler en transition. Et le second devrait récupérer de l’espacer pour dominer sous le cercle. Suffisant pour se réinviter parmi les meilleures écuries de la conférence ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arriveés/Signatures : Tyrese Maxey, Danny Green (Lakers), Seth Curry (Mavs), Dwight Howard (Lakers), Tony Bradley (Jazz), Terrance Ferguson (Thunder), Vincent Poirier (Thunder)

Départs : Al Horford (Thunder), Josh Richardson (Mavs), Alec Burks (Knicks), Zhaire Smith

LE JOUEUR À SUIVRE : JOEL EMBIID

« Le pivot a les cartes en main pour sortir une saison digne d’un MVP », écrivions-nous il y a un an, en étant loin du compte. Après une montée en puissance statistique pour sa troisième saison (27.5 points et 13.6 rebonds), le pivot a fait moins bien l’an passé. La faute, sans doute en partie, à cette expérience ratée avec Al Horford et ce « spacing » perdu.

Le Camerounais, qui a légèrement revu son volume de tir à 3-points à la baisse, a désormais le champ libre pour dominer à l’intérieur, en profitant des espaces créés par les nouveaux venus. Joel Embiid a peut-être aussi intérêt à se concentrer sur le jeu et moins se disperser, comme la saison dernière, en multipliant les déclarations à la presse et affichant des signes de frustration devant son propre public.

L’arrivée d’un Dwight Howard, transformé un vétéran modèle après avoir lui aussi connu ses travers, peut avoir une influence positive. À Doc Rivers, aussi, de canaliser son joueur vedette et de trouver le bon système pour lui permettre de rayonner au maximum.

Si c’est le cas, Philadelphie pourra viser bien mieux qu’une 5e place de sa conférence.

MOYENNE D’AGE : 25,8 ans

MASSE SALARIALE : 145,8 millions (3e sur 30)