Problème de responsabilités à Philly ? Joel Embiid répond à Josh Richardson… en piquant Ben Simmons

Le passage à la nouvelle année a été compliqué pour les Sixers : trois défaites de suite contre Orlando, Miami et Indiana, un Al Horford qui avoue avoir du mal à trouver sa place dans l’équipe, et un Josh Richardson qui exige que tout le monde prenne ses responsabilités dans le vestiaire. « Je pense qu’on ne se tient pas assez responsable les uns des autres » a-t-il expliqué. « Nous avons des nouveaux qui n’osent pas marcher sur les pieds des autres, notamment moi. J’ai le sentiment qu’on joue sans être compétitif. Notre vestiaire doit encore grandir. »

L’avis du taulier Joel Embiid sur la situation chez Philly Voice : « Les trois derniers matchs ont été compliqués, mais ça va. Je ne veux pas partager ce qui s’est dit dans le vestiaire. Je trouve que tout le monde est dans un bon état d’esprit et on sait qu’on va s’en sortir. Je ne parle pas trop, je mène par l’exemple, mais si je ressens le besoin de dire quelque chose, je le ferai, car il le faut quand tu es un leader. »

Joel Embiid prend ses responsabilités

« Chacun fait ce qu’il veut, on n’est pas bridé » poursuit-il. « Je suis le plus ancien, Ben est là depuis longtemps. J’aime qu’on me dise ce que je dois améliorer, ils le font. On est humble, on apprend, on veut progresser. Personne n’a peur de parler, tout le monde en a la liberté, c’est la culture locale. Il n’y a aucun problème. »

De son côté, Brett Brown tient à rappeler que Rome ne s’est pas faite un jour, mais souligne lui aussi que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités tout en précisant qu’il ne fuit jamais les siennes.

Mais avec la pression qui entoure cette équipe et son gros potentiel, la crise peut frapper plus vite, et plus fort, qu’ailleurs. Surtout si un cadre comme Joel Embiid fait des sous-entendus qui ne le sont pas dans la presse – en ayant le mérite d’aller un peu plus loin que les formules toutes faites.

Ben Simmons piqué

« On doit se regarder dans un miroir et voir ce qu’on peut faire individuellement » dit-il au sujet des titulaires. « On doit s’aider même si ça veut dire sortir de sa zone de confort pour aider l’équipe à gagner. S’il faut étirer le jeu et shooter, il faut le faire. Il faut que tout le monde le comprenne, et ça ira. On cherche encore notre rythme, on n’est pas à 100% dans le cinq de départ, mais comme je l’ai dit, ça va aller. »

Difficile de ne pas y voir une remarque à l’encontre de Ben Simmons, qui se refuse toujours à tirer de loin : il affiche un 2/5 dans l’exercice en 34 matchs et n’a plus pris sa chance depuis le 10 décembre.

En attendant de voir s’il va enfin étirer le jeu un minimum, le discret meneur de jeu se contente de la méthode Coué : « On sait tous pourquoi on est là : un titre. On doit juste prendre ses responsabilités les uns et les autres. On ne va pas finir à 82-0. Tant qu’on reste ensemble et qu’on ne perd pas la tête, on sera bon. Je pense que ça va aller. »