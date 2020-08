Philadelphie ne veut pas transférer Joel Embiid ou Ben Simmons

Au lendemain du renvoi de Brett Brown, en place depuis 2013, c’est Elton Brand qui s’est présenté devant la presse.

Le GM des Sixers est dans le collimateur des critiques pour son plan raté avec un recrutement extrêmement coûteux et une élimination au premier tour après un « sweep » face aux Celtics. Première info : pas question de se séparer de Ben Simmons ou Joel Embiid que certains estiment incompatibles. La conquête des sommets se fera avec eux.

« Je ne cherche pas à transférer Ben ou Joel. J’essaie de leur trouver de meilleurs compléments. Ils ont 24 et 26 ans, et veulent jouer ici. On essaie de faire en sorte que ça colle entre eux le plus longtemps possible » annonce-t-il ainsi. « Je vais parler avec Joel et Ben, au sujet du jeu et de comment ils voient les choses, et leurs impressions sur nos points forts et nos faiblesses. »

Pour les coacher, il faudra donc trouver le perle rare, et les Sixers ne vont rien précipiter.

« On va immédiatement commencer notre recherche d’un nouvel entraîneur mais on prendra notre temps. Il n’y a pas d’urgence. On va examiner le reste de l’organigramme et de l’effectif. Je dois à nos fans d’aller au bout de notre objectif. Je crois toujours en notre noyau de jeunes joueurs. »

Il faudra donc faire mieux avec une souplesse financière quasi nulle puisque le quatuor Horford-Embiid-Simmons-Harris occupe 120 millions de dollars de la masse salariale ! « Mon but et ma détermination sont de continuer à aider l’équipe à franchir un cap pour vraiment jouer le titre. C’est mon ordre de marche. La réalité financière, je l’intègre, mais mon but, c’est de conserver une équipe compétente et de trouver un moyen de gagner. »

Interrogé enfin sur le fameux « Trust The Process », Elton Brand a été clair : « Le processus a échoué. »