Avec Doc Rivers, Ben Simmons va retrouver un vrai rôle de « facilitateur »

Alors que Tobias Harris doit moins dribbler, Ben Simmons devrait retrouver pleinement le cuir cette saison. Ces derniers mois, son ancien coach Brett Brown avait décidé d’innover avec lui. Habitué à être le principal porteur du ballon dans le jeu des Sixers, l’Australien avait été utilisé en tant que « point forward » pour une poignée de matchs.

Shake Milton avait ainsi récupéré le poste de meneur titulaire, tandis que Ben Simmons avait, par exemple, vocation à passer de porteur de balle à poseur d’écran sur le « pick-and-roll ».

Le laisser s’exprimer en transition

À entendre le rookie de l’année 2018, cette courte expérimentation semble aujourd’hui terminée.

« Ouais, si vous voulez me mettre à cette position », rétorque-t-il, quand on lui demande s’il retrouvera son premier poste. « Ouais, facilitateur, créateur. Le coach veut que je crée le jeu. Il y a de multiples façons de le faire : scorer, aller au cercle, fixer la défense, poser des écrans et simplement créer des opportunités. »

Un vaste programme qui impose d’avoir la balle en main. « Le simple fait de l’avoir et de pouvoir multiplier les options va être compliqué à défendre pour nos adversaires. » D’autant plus compliqué à contenir si les shooteurs arrivés en renfort durant cette intersaison mettent dedans.

Al Horford parti, Tobias Harris qui retrouve son poste naturel et avec les venues de Seth Curry et Danny Green, Philadelphie pourrait retrouver son « spacing » d’il y a quelques années. Quand J.J. Redick, Robert Covington et Dario Saric entouraient la paire Ben Simmons – Joel Embiid.

Doc Rivers a ainsi une consigne claire pour son chef d’orchestre : « Être un épouvantail tout simplement. Être agressif. Être un facilitateur. En transition, on veut dégager des espaces, donner la balle à Ben et lui dire d’aller faire quelque chose. »

Davantage de jeu à deux avec Joel Embiid

« Il est notre facilitateur, c’est sûr, » précise Doc Rivers, en s’arrêtant sur le volet terminologique. « À moins d’avoir un vrai, vrai meneur de jeu comme Chris Paul ou Rajon Rondo, je parle rarement de… Je ne crois pas avoir désigné quelqu’un comme meneur de jeu durant toute l’année dernière (avec les Clippers). Mais Ben est clairement spécial. Lorsqu’il a le ballon en transition, il a peu d’équivalent. Et on veut qu’il ait le ballon dans ces situations. »

Ce serait en effet dommage de ne pas exploiter les qualités de vitesse de l’un des joueurs les plus rapides de la ligue, malgré sa taille. Mais si les Sixers semblent ainsi s’orienter vers une attaque « up-tempo », Doc Rivers entend également s’appuyer un maximum sur la relation entre son « facilitateur » et son pivot, Joel Embiid.

Avec une ambition : joueur davantage de « pick-and-roll » entre ces deux-là. Un jeu à deux qui pourrait s’installer naturellement sans que Doc Rivers ou son assistant offensif, Dave Joerger, n’aient à le réclamer.

« Ils l’ont fait à l’entraînement, si bien que Dave Joerger et moi, on s’est dit en riant : ‘Personne ne peut défendre là-dessus.’ Mais ils doivent le faire instinctivement, sans que nous ayons à l’appeler. Et s’ils y parviennent, ce sera difficile de les arrêter » conclut ainsi l’entraîneur.