Pour Doc Rivers, Tobias Harris dribble trop

Joueur propre et plutôt efficace en attaque tout au long de sa carrière, Tobias Harris a connu une série de playoffs très compliquée face aux Celtics. Alors qu’il tournait à près de 21 points de moyenne en saison régulière, il a chuté à un peu moins de 16 points sur ces quatre matches, avec surtout un faible 38% de réussite.

Sur cette série, les Sixers ont évolué sans Ben Simmons. Sans lui, Tobias Harris a eu beaucoup le ballon en main d’où les nombreuses situations où, avec énormément de dribbles, il a dû se créer son shoot tout seul.

Ainsi, en écho à cette série et de manière générale, Doc Rivers pense devoir faire changer l’approche de son joueur. « Tobias et moi avons énormément parlé depuis que j’ai démarré ici. La première chose que nous devons faire, c’est qu’il redevienne rapide dans ses prises de décision. Je lui ai dit que je le voyais beaucoup trop dribbler. Tobias est tellement doué pour attaquer sur ses deux mains qu’il doit recommencer à en profiter. »

Dribbler moins et avec plus d’efficacité en somme. Appliquer cette consigne passe nécessairement par davantage de « spacing » dans l’attaque des Sixers.

« Des décisions plus instinctives pour récupérer le ballon, shooter, partir en pénétration, passer, être plus vif », énumère l’ailier qui partage le constat de son coach. « L’année dernière, nous n’avions pas le meilleur spacing donc je me suis retrouvé dans des situations à essayer de créer quelque chose. C’est un travail d’équipe, où les cinq gars bossent ensemble et trouvent des moyens de se faciliter la vie. »

Les arrivées de Danny Green et de Seth Curry doivent les aider en ce sens. Et Tobias Harris, qui avait brillé dans le système de Doc Rivers à Los Angeles, est persuadé que son coach parviendra à trouver la bonne formule, car il « est un véritable stratège pour mettre le talent au bon endroit sur le terrain. On a des nouveaux dans l’équipe, c’est pour cette raison que ce camp d’entraînement est important pour que nous puissions voir comment chacun s’intègre et faire en sorte que ça marche. »

Avec un Tobias Harris moins dribbleur, mais dont l’efficacité dépendra aussi du duo Joel Embiid – Ben Simmons.