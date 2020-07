Les Sixers travaillent avec Ben Simmons comme ailier-fort

Mardi, on s’interrogeait sur le nom du cinquième titulaire aux Sixers, et c’est Joel Embiid qui a balancé l’info : il s’agira de Shake Milton ! Le « sophomore », vu à son avantage avant la coupure, serait conservé dans le cinq de départ comme meneur de jeu, et Ben Simmons deviendrait du même coup « point forward ». Depuis son arrivée en NBA, beaucoup l’imaginaient dans ce rôle.

« Il est épatant, c’est notre meneur titulaire » a lancé Joel Embiid à NBC Sports Philadelphia à propos de Shake Milton. « Je pense qu’il a une chance énorme de nous aider à atteindre nos objectifs. Il fait un boulot incroyable, simplement en dirigeant l’équipe, et on a besoin qu’il mette ses tirs comme il le faisait avant la suspension de la saison. Il était lancé, et on a tous besoin qu’il continue sur sa lancée. C’est génial. »

Brett Brown a confirmé l’information, expliquant que les Sixers s’entraînaient avec Ben Simmons comme ailier-fort, avec un rôle davantage sans ballon. Ce qui donne le cinq de départ suivant : Shake Milton et Josh Richardson à l’arrière, Tobias Harris et Ben Simmons à l’aile et Joel Embiid comme pivot.

Une question d’équilibre

Sur le papier, c’est séduisant, et il ne fait aucun doute que Ben Simmons peut faire de très grandes choses comme « point forward » à distribuer le jeu au poste haut ou au poste bas. Shake Milton apporte son shoot pour écarter le jeu, comme le faisait J.J. Redick la saison passée. Précision importante : ce cinq n’a jamais joué ensemble et se posera donc la question des automatismes, et c’est évidemment à ça que sert ce mini « training camp ».

Mais l’essentiel, c’est l’équilibre et Shake Milton apporte donc du tir et de la création alors que Ben Simmons et Tobias Harris sont davantage des joueurs qui avalent les espaces et pénètrent, tandis que Joel Embiid aura la raquette pour lui tout seul. Cette configuration laisse Al Horford sur le banc, comme première rotation intérieure. Un sixième homme à 28 millions de dollars la saison.