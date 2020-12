Kyle Kuzma prolonge aux Lakers à un tarif très raisonnable

On s’attendait à ce qu’il signe un gros contrat mais, finalement, Kyle Kuzma vient d’accepter une prolongation de « seulement » 40 millions de dollars sur trois ans avec les Lakers. C’est une très bonne affaire pour les Lakers, qui avaient déjà prolongé Anthony Davis et LeBron James.

Au lieu d’être free agent en 2021, l’ailier a donc choisi de prolonger dès cet automne, et il est désormais lié aux Lakers jusqu’en 2024. ESPN précise que Kyle Kuzma possède une « player option » à activer en 2023, et il pourra donc tester le marché avec un an d’avance s’il le souhaite. Il aura alors 28 ans.

Il y a quelques jours, Anthony Davis lui promettait une grande saison, et c’est l’esprit libéré que Kyle Kuzma va pouvoir attaquer la défense du titre.

« On veut qu’il soit agressif. Il fait des bonnes actions, sa défense est meilleure. Il va continuer d’apprendre, de trouver sa place. Il a développé son tir depuis l’an passé » rappelait Anthony Davis. « Il joue bien en présaison. Ça va être une grande année pour lui, il va jouer un plus grand rôle, on a besoin qu’il fasse ce qu’il sait faire. »