30 jours/30 équipes : Philadelphia Sixers

À quelques jours du début de la saison régulière, Basket USA en termine de sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, place aux Sixers qui ont animé l’été avec le feuilleton Harden et le renvoi de Doc Rivers, remplacé par Nick Nurse.

Joel Embiid est-il maudit ? À bientôt 30 ans, le MVP 2023 n’a toujours pas franchi le cap des demi-finales de conférence. De l’autre côté des Etats-Unis, Nikola Jokic vient de fêter son premier titre… La différence entre les deux ? Le leadership et la capacité à fédérer pour le Serbe, la fragilité physique pour le Camerounais, mais aussi la stabilité au coeur de leur franchise. À Denver, on a construit, année après année, un champion en titre autour de Mike Malone, Nikola Jokic et Jamal Murray. A Philadelphie, Embiid va connaître son 3e entraîneur, et les crises s’enchaînent. Après Ben Simmons en 2021, c’est aujourd’hui James Harden qui demande à faire ses valises. Et il est déterminé, au point d’insulter son président Daryl Morey. Le même qui l’a fait venir à Houston, puis à Philadelphie.

James Harden, une situation ingérable ?

Il n’y a rien de pire que de débuter la saison avec un joueur qui a la tête ailleurs. Surtout lorsqu’il s’agit du meilleur passeur de la NBA, et qu’il n’est là que depuis 18 mois. Pire, les Sixers ne parviennent pas à lui trouver un point de chute, et ils vont peut-être se le traîner comme un boulet.

Pour cette présentation, nous partons dans l’idée que la situation de James Harden est trop ingérable, et qu’il ne jouera plus aux Sixers. Soit parce qu’il est transféré, soit parce qu’il est laissé sur la touche.

En fin de contrat, James Harden a annoncé que le divorce était consommé et que les deux parties étaient irréconciliables. Nick Nurse ne peut pas débuter la saison avec un joueur, aussi fort soit-il, qui n’attend que de s’en aller. Même si c’est une question de semaines ou de mois, laisser les clés de la franchise à James Harden lui rendrait service pour rester en forme, mais ce serait compliqué à gérer pour ses coéquipiers, et même les fans. Quel sera l’accueil du Wells Fargo Center si James Harden est titulaire en début de saison ?

Un effectif toujours riche

Pour le reste, l’effectif n’est pas vilain, et les renforts sont intéressants avec l’expérience de Danny Green, qui a été champion avec Nick Nurse aux Raptors, la jeunesse de Mo Bamba et les qualités offensives de Kelly Oubre Jr, qui reste sur sa meilleure saison en carrière. Et puis, même si James Harden veut partir, la « Houston Connection » s’est renforcée avec l’arrivée de Pat Beverley, qui a déjà quelques affinités avec PJ Tucker et Danuel House.

La « second unit » avec De’Anthony Melton, Kelly Oubre Jr, Mo Bamba, Paul Reed et Furkan Korkmaz tient la route, et Nick Nurse peut s’appuyer sur un noyau de 9-10 joueurs presque interchangeables avec de l’adresse extérieure, de la puissance intérieure et de bons défenseurs. À lui de faire tourner son effectif, et d’éviter de trop tirer sur la corde de ses stars comme il l’a fait l’an passé à Toronto.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Nick Nurse (coach), Patrick Beverley (Bulls), Mo Bamba (Lakers), Danny Green (Cavaliers), Kelly Oubre Jr. (Hornets)

Départs : Shake Milton (Wolves), George Niang (Cavaliers), Jalen McDaniels (Raptors)

LE JOUEUR À SUIVRE : TYRESE MAXEY

Si les Sixers ne s’accrochent pas trop à James Harden, c’est parce qu’ils ont déjà son remplaçant. Tyrese Maxey n’a pas forcément le talent de l’ancien MVP, mais il a prouvé l’an passé qu’il pouvait assurer l’intérim, et qu’il était en pleine progression.

Cette saison sera décisive pour lui à deux égards. D’abord, il sera free agent protégé dans un an, et s’il progresse encore, il peut aller chercher un énorme contrat. Les Sixers ont la main sur son avenir, et Tyrese Maxey a le potentiel d’un futur All-Star à un poste clé : meneur de jeu.

Justement, il va lui falloir prouver qu’il peut être un patron en attaque, avec de l’organisation et la capacité à créer un vrai duo de choc avec Joel Embiid. Sans doute qu’il lui faudra moins scorer, et davantage poser le jeu. Sa relation avec le MVP en titre est sans doute la clé de la saison des Sixers.

Moyenne d’âge : 28,6 ans

Masse salariale : 197,7 millions de dollars (4e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Le scénario idéal est simple : James Harden et Daryl Morey annulent leur divorce, et tout rentre dans l’ordre à Philadelphie. Ou alors, les Sixers parviennent à s’en séparer rapidement, et ils récupèrent un très bon meneur ou arrière. Un profil à la Malcolm Brogdon serait idéal pour ce groupe, mais ça paraît compliqué. Quoi qu’il en soit, le scénario idéal pour les Sixers, c’est de mettre fin à cet interminable feuilleton débuté en juillet. D’autres formations ont déjà vécu des situations équivalentes, les Sixers en premier avec Ben Simmons, et ce n’est sain pour personne, et ça se transforme en échec pour tout le monde.

Pour le reste, les Sixers ont l’effectif pour aller en playoffs avec ou sans James Harden. À condition que Joel Embiid réalise la même campagne que l’an passé et que Tyrese Maxey s’impose comme un Most Improved Player en puissance. L’arrivée de Kelly Oubre Jr. va faire du bien au banc, avec un joueur qui apporte des points mais aussi de la vitesse et de la folie. Philly en a besoin après des années à ronronner.

À l’arrière, comme De’Anthony Melton, Pat Beverley reste un solide défenseur, et il peut assurer l’intérim à la mène aux côtés de Tyrese Maxey. La méthode Nick Nurse fonctionne, et Tobias Harris a davantage de responsabilités en attaque. Ce qui permet même à Joel Embiid d’attaquer les playoffs en forme. Et d’y briller.

LE PIRE SCÉNARIO

Bis repetita pour les Sixers qui sont piégés par les envies de départ de James Harden, et ils attendent février pour le brader. C’est une demi-saison de perdue, et Nick Nurse a bien du mal à mettre en place ses idées.

Dans une conférence Est ultra compétitive avec des Celtics et des Bucks proches des 65 victoires, les Sixers sont vite largués, et Joel Embiid semble démotivé. On évoque même des envies de départ, et Daryl Morey doit gérer une nouvelle crise, cette fois avec la pièce centrale de son projet. Les Sixers 2023/24 ressemblent aux Rockets 2020/21 avec des superstars qui quittent le navire, et Nick Nurse se retrouve embarqué dans une phase de transition avec Tyrese Maxey comme leader.

Une nouvelle saison de perdue pour les Sixers qui attendent un titre depuis 40 ans, et qui attaquent la prochaine intersaison avec 12 joueurs en fin de contrat ! L’avenir s’annonce compliqué et instable…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Spurs 13 – Rockets 12 – Jazz 11 – Pelicans 10 – Thunder 9 – Wolves 8 – Mavericks 7 – Kings 6 – Grizzlies 5 – LA Clippers 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …