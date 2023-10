30 jours/30 équipes : Brooklyn Nets

En pleine période de training camp, Basket USA continue sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison à venir. Comme chaque année, elle prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. L’heure est venue d’évoquer les Nets, qui ont tout du poil-à-gratter par excellence de ce prochain exercice.

Après avoir tourné la page de leur ère « Kevin Durant – Kyrie Irving » en cours d’année, les dirigeants new-yorkais ont décidé de miser sur la stabilité depuis.

Déjà, en prolongeant leur coach Jacque Vaughn pour plusieurs saisons. Ensuite, en re-signant Cameron Johnson sur le long terme. Enfin, en confirmant Mikal Bridges comme nouveau patron de la franchise, tout en maintenant leur confiance en l’énigmatique et revanchard Ben Simmons.

C’est donc une équipe pleine de talent (et de monnaie d’échange), aux finances relativement saines et désireuse de rester dans le Top 6 de sa conférence qui tâchera de jouer les épouvantails à l’Est, au sortir d’une campagne mouvementée (mais en positif), achevée toutefois sur un « sweep » cinglant en playoffs. À voir si, comme la saison dernière, l’homogénéité de l’effectif de Brooklyn ne posera pas problème dans les moments chauds…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Noah Clowney, Dariq Whitehead, Dennis Smith Jr, Lonnie Walker IV, Darius Bazley, Trendon Watford, Harry Giles

Départs : Seth Curry, Patty Mills, Joe Harris, Yuta Watanabe, Edmond Sumner, David Duke Jr.

LE JOUEUR À SUIVRE : BEN SIMMONS

Qui d’autre que Ben Simmons, tant les déclarations estivales le concernant ont redonné envie de croire en lui ? À 27 ans, il se prépare en tout cas à disputer une saison charnière car, après deux exercices compliqués en tous points et une intersaison complète où il a pu se recharger physiquement et mentalement, on attend de lui qu’il redevienne ce « All-Star » capable de métamorphoser une équipe, en attaque comme en défense.

Loin de l’univers anxiogène de Philadelphie, l’Australien assure avoir trouvé une nouvelle « famille » à Brooklyn et, sur le plan mental, il se dit prêt à laisser derrière lui ses deux dernières années noires.

La condition sine qua non de son retour à son meilleur niveau, sans doute dans ce rôle de meneur de jeu auquel il tient tant et avec un statut de titulaire qu’il avait fini par perdre en 2022/23. Tout porte en tout cas à croire que cette campagne 2023/24 sera celle de la dernière chance pour « Benny » chez les Nets…

Moyenne d’âge : 24,9 ans

Masse salariale : 166 millions de dollars (18e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Ben Simmons n’avait pas menti : il est de retour à son meilleur niveau et, dans le sillage de leur chef d’orchestre de calibre All-NBA, les Nets surprennent et sont difficiles à manœuvrer, Mikal Bridges et Nic Claxton complétant un trio défensif de premier plan. L’ailier s’épanouit d’ailleurs plus que jamais en tant que leader d’attaque de l’équipe, au point de récolter les honneurs du All-Star Game pour la toute première fois.

Et autour de cet axe Simmons/Bridges, Brooklyn peut s’appuyer sur des soldats/lieutenants parfaits dans leur rôle. De Spencer Dinwiddie à Nic Claxton, en passant par Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Royce O’Neale, Cam Thomas et Lonnie Walker IV. Même les rookies Noah Clowney et Dariq Whitehead font bon usage du temps de jeu qui leur est donné par un Jacque Vaughn de plus en plus à l’aise pour tirer le meilleur de ses hommes.

Même s’il manque peut-être encore un véritable « franchise player » aux Nets, capable d’amener tout ce groupe au niveau supérieur et d’en faire un prétendant sérieux au titre, Brooklyn se qualifie directement en playoffs derrière un collectif solide et soudé, qui lui permet de jouer les yeux dans les yeux avec (quasiment) tout le monde.

LE PIRE SCÉNARIO

Malgré les déclarations positives et enthousiastes de l’été et du « training camp », la question Ben Simmons ne trouve toujours pas de solution à Brooklyn. Certes, l’Australien a retrouvé du jus physiquement, et il redevient un joueur d’impact en défense, mais son absence de shoot extérieure pose toujours autant problème.

Dans ces conditions, et comme l’an passé, Jacque Vaughn ne peut pas vraiment faire jouer Ben Simmons et Nic Claxton ensemble sur le terrain, ce qui frustre le jeune pivot, freiné dans sa progression.

Tout le monde tente de faire des efforts pour trouver une complémentarité, mais le problème est bien là, et Jacque Vaughn a bien du mal à trouver une solution qui plaise à tout le monde, et qui permette surtout à ce groupe de devenir réellement compétitif. Car il y a du potentiel à exploiter avec les « jumeaux » Mikal Bridges et Cam Johnson, ou les soldats Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale. Mais au sein de cet effectif finalement limité et aux faiblesses évidentes, il est compliqué pour les Cam Thomas, Lonnie Walker IV, Noah Clowney et autres Dariq Whitehead de trouver leur place, malgré les efforts de leur coach.

Un Jacque Vaughn finalement à court de solutions pour maintenir Brooklyn parmi les « playoffables », puisqu’il faut plutôt se diriger vers la « section play-in » pour apercevoir cette équipe au classement.

