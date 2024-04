George Gervin, le maître du « finger roll »

L’ancien ailier de San Antonio fête aujourd’hui ses 71 ans et il a laissé sa marque dans la ligue. Neuf fois All-Star, quatre fois meilleur marqueur de la ligue, George Gervin avait un incroyable talent offensif et semblait flotter sur le terrain et marquer sans difficulté, ni émotion. D’où son surnom de « Iceman« .

Souvent comparé à Kevin Durant pour sa facilité et ses longs segments, il n’a malheureusement jamais remporté de titre et a quitté la NBA en 1986, après une dernière campagne chez les Bulls. Ensuite, il a joué en Europe avant de devenir accro à la drogue et de devoir faire plusieurs passages en cure de désintoxication.

Mentor de Tobias Harris

Loin des terrains, il avait perdu la tranquillité que lui offrait un gymnase vide. Dans son enfance, George Gervin avait ainsi le droit d’aller jouer, seul, dans une salle dont le concierge lui avait confié les clés.

« Ça m’apportait de la solitude », explique celui qui a grandi avec cinq frères et soeurs. « J’étais seul pendant des heures. Il n’y avait que moi et mon imagination. Je n’avais rien d’autre à faire. Dans un certain sens, j’ai été très chanceux. Je ne me suis jamais soucié des crimes, des tromperies ou des autres trucs typiques des quartiers difficiles. Je ne pensais qu’au basketball ».

Depuis plusieurs années, il travaille avec Tobias Harris puisque l’ailier de Philly n’est autre que le fils de son ancien agent et ami : Torrel Harris. Alors qu’il avait tout juste 13 ans, George Gervin avait pris le jeune Tobias sous son aile et il continue de le conseiller, mais aussi parfois de l’entraîner depuis son arrivée en NBA.

« C’est quelqu’un qui a toujours été là toute ma vie » expliquait l’ailier à l’époque du Magic. « Il m’a aidé à être dans la position dans laquelle je suis. Il m’a appris une quantité énorme de choses. »

George Gervin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1976-77 SAN 82 33 54.4 83.3 1.6 3.9 5.5 2.9 3.5 1.3 1.3 23.1 1977-78 SAN 82 35 53.6 83.0 1.4 3.7 5.1 3.7 3.1 1.7 3.7 1.3 27.2 1978-79 SAN 80 36 54.1 82.6 1.8 3.2 5.0 2.7 3.4 1.7 3.6 1.1 29.6 1979-80 SAN 78 38 52.8 31.4 85.2 2.0 3.2 5.2 2.6 2.7 1.4 3.3 1.0 33.1 1980-81 SAN 82 34 49.2 25.7 82.6 1.5 3.6 5.1 3.2 2.6 1.2 3.1 0.7 27.1 1981-82 SAN 79 36 50.0 27.8 86.4 1.8 3.2 5.0 2.4 2.7 1.0 2.7 0.6 32.3 1982-83 SAN 78 36 48.7 36.4 85.3 1.4 3.2 4.6 3.4 3.1 1.1 3.2 0.9 26.2 1983-84 SAN 76 34 49.0 41.7 84.2 1.4 2.7 4.1 2.9 2.9 1.0 3.0 0.6 25.9 1984-85 SAN 72 29 50.8 0.0 84.4 1.1 2.2 3.3 2.5 2.9 0.9 2.8 0.7 21.2 1985-86 CHI 82 25 47.2 21.1 87.9 1.0 1.7 2.6 1.7 2.6 0.6 2.0 0.3 16.2 Total 791 34 51.1 29.7 84.4 1.5 3.1 4.6 2.8 3.0 1.2 3.0 0.9 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.