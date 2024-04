30 jours/30 équipes : Sacramento Kings

À quelques semaines du début de la saison régulière, Basket USA démarre sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, place aux Kings qui ont enfin retrouvé les playoffs, après seize ans de disette, la plus longue série noire de l’histoire, désormais brisée.

Derrière une saison All-Star de son duo majeur, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, Sacramento s’est hissé dans le peloton de tête de la conférence Ouest pour décrocher finalement la 3e place (48 victoires – 34 défaites).

Bien qu’éliminés au premier tour, au bout d’une septième manche perdue (à domicile) face aux Warriors, les Kings peuvent se féliciter d’avoir retrouver la marche avant. Avec le meilleur coach de la Ligue l’an passé, Mike Brown, et un effectif stabilisé, voire renforcé grâce au MVP d’Euroleague, Sasha Vezenkov, et JaVale McGee en pivot dissuasif sur le banc, Sacramento peut encore viser les playoffs. Et pense même au titre !

C’est ce qu’a annoncé Mike Brown d’entrée de jeu en conférence de presse : « Je leur ai dit que l’éléphant dans la pièce [le sujet tabou, en gros] n’était pas aussi rose cette année ! L’éléphant, ce sont les attentes extérieures. Je leur ai dit franchement ce que j’en pensais, on vise le titre. C’est aussi simple que ça. »

Pouvant compter sur une bonne douzaine de solides joueurs NBA, dont deux All-Stars et un jeune joueur qui monte, en Keegan Murray, les Kings ont un effectif taillé pour aller loin. Mais ils vont devoir confirmer…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Chris Duarte (Pacers), Sasha Vezenkov, JaVale McGee (Mavs)

Départs : Richaun Holmes (Mavericks), Chimezie Metu (Suns)

LE JOUEUR À SUIVRE : KEEGAN MURRAY

Bien sûr, le succès des Kings cette saison dépendra encore de la production de son duo de All-Stars, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Les deux organisateurs du jeu offensif de Sacramento, la meilleure attaque de NBA la saison passée, devront en effet être encore très performants pour permettre à leur équipe de briller.

Mais si la « clutchitude » du meneur et le rôle de plaque tournante du pivot devront encore être au rendez-vous, c’est peut-être Keegan Murray qui détient les clés de la progression du groupe.

Mis au défi par son coach et son GM, le sophomore a bossé durant l’été pour grimper dans la hiérarchie collective. Une volonté affichée en Summer League, où il a tellement dominé sur les deux matchs qu’il a disputés que son équipe a vite décidé de le remettre au frigo. En attendant que les choses sérieuses ne reprennent.

« Le coach, Mike Brown, a mis Keegan au défi et lui a dit : ‘Je veux que tu développes ton jeu cet été, et ce qu’on voudrait, c’est que tu joues quelques matchs en Summer League, où tu pourras être la première option. Je veux que tu ailles dunker sur quelqu’un en contre-attaque, que tu puisses créer en sortie de dribble et que tu prennes des tirs en fin de possession’. Comme Keegan est Keegan, il a débarqué, a scoré plus de 70 points en deux matchs et a dit : ‘Très bien coach, j’ai compris’. » racontait ainsi Monte McNair, le GM.

S’il affiche la progression souhaitée, et qu’il devient ce joueur capable de prendre le match à son compte par séquences, Keegan Murray peut réellement permettre aux Kings de viser très haut…

Moyenne d’âge : 26.8 ans

Masse salariale : 146.3 millions de dollars (24e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Forte de sa stabilité et sur ses acquis de la saison dernière, l’équipe de Mike Brown reprend la saison sur un rythme royal. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis sont toujours aussi complices sur les planches, et leur duo continue d’alimenter la marque, et de porter la meilleure attaque de la ligue.

Il faut dire qu’à côté du duo d’étoiles, d’autres joueurs tirent aussi leur épingle du jeu, à l’image d’un Keegan Murray de plus en plus entreprenant, et qui confirme ses belles prédispositions à 3-points. Le jeune ailier et son associé Kevin Huerter mettent les défenses à mal avec leurs tirs de loin, ce qui donne l’espace nécessaire à Domantas Sabonis et De’Aaron Fox pour opérer sereinement à mi-distance et sous le cercle.

Le banc des Kings est également une arme redoutable pour Mike Brown, qui sait pianoter dessus avec justesse, usant notamment avec bonheur de Malik Monk, lui aussi très bien connecté avec De’Aaron Fox sur les planches. Chris Duarte retrouve la forme pour apporter également de bonnes minutes, comme Sasha Vezenkov qui se révèle être un apport de choix dans les fins de match aux couteaux. Sous les panneaux, JaVale McGee fait le métier pour offrir un contreur dont les Kings manquaient cruellement.

Les Kings arrivent donc en playoffs avec l’avantage du terrain. Et, cette fois, la ferme envie de passer le cap.

LE PIRE SCÉNARIO

L’effet de surprise est passé, et les Kings peinent à retrouver leur dynamique de la saison passée. Ciblés par les défenses, qui ont bien retenu les leçons appliquées par les Warriors en playoffs, Domantas Sabonis et De’Aaron Fox ont moins d’impact et ne sont plus aussi déterminants dans les moments chauds.

Le meneur, joueur le plus clutch de la ligue la saison passée, est retombé de son nuage, et Sacramento n’arrache plus les victoires dans le quatrième quart-temps comme la saison dernière…

Dans ces conditions, et avec une défense toujours aussi friable, la campagne est beaucoup plus compliquée que la précédente. Retombés dans le ventre mou, les Kings se retrouvent coincés au milieu de toutes les équipes de l’Ouest qui tentent d’accrocher le « play-in ». Mais ils n’arrivent finalement pas à se hisser en playoffs.

