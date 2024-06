A Sacramento, on attend beaucoup de Keegan Murray

« Le coach, Mike Brown, a mis Keegan au défi et lui a dit : « Je veux que tu développes ton jeu cet été, et ce qu’on voudrait, c’est que tu joues quelques matchs en Summer League, où tu pourras être la première option. Je veux que tu ailles dunker sur quelqu’un en contre-attaque, que tu puisses créer en sortie de dribble et que tu prennes des tirs en fin de possession ». Comme Keegan est Keegan, il a débarqué, a scoré plus de 70 points en deux matchs et a dit : « Très bien coach, j’ai compris ».

L’anecdote racontée par le GM Monte McNair sur le dernier tour de force de Keegan Murray résume bien l’enthousiasme qui règne autour de l’ailier des Kings. Après avoir inscrit 29 points face aux Warriors lors de la California Classic en Summer League à Sacramento, Keegan Murray a planté 41 points devant le Heat avant de se retirer de la compétition, son test pour la saison prochaine réussi haut la main.

Un joueur plus affirmé qui doit être plus régulier

A Sacramento, on attend ainsi beaucoup de l’évolution de Keegan Murray cette saison, puisqu’il peut être le joueur qui validera la progression de l’équipe.

« Keegan est un 4e choix de Draft, il a eu une super année rookie, On sait que sa croissance n’est pas linéaire, qu’elle ne sera pas toujours ascendante. Qui sait ? Il se peut qu’il connaisse une baisse de régime ou des pépins qu’il devra surmonter. Comme je l’ai dit, nous l’avons vu lors des playoffs, il n’a peut-être pas eu les meilleurs matchs au début de la série, mais il s’en est sorti au final », a poursuivi Monte McNair.

Au-delà de l’impact qu’il pourrait apporter avec une première saison NBA dans les jambes, il sera aussi attendu dans la régularité de ses prestations. C’était l’un de ses points faibles la saison dernière, et ça s’est illustré en playoffs. Globalement, les Kings espèrent simplement le voir poursuivre sa progression.

« Tout ce qu’on veut, c’est que la flèche pointe vers le haut et qu’il continue à travailler parce que son potentiel est illimité et je pense que nous l’avons vu dans de nombreux domaines différents, comme je l’ai mentionné, en remontant depuis l’université jusqu’à sa première année chez les pros. Plus il en fera sur le terrain, mieux ce sera pour nous », a conclu McNair.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 Total 157 32 45.4 38.4 80.5 1.2 3.8 5.0 1.5 2.3 0.9 0.8 0.6 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.