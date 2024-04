LeBron James : « Quand vous avez un gars comme Jokic, à la fois grand et cérébral… »

Alors que les playoffs ont débuté samedi dernier, dès ce soir, une franchise pourrait déjà prendre la porte. Il s’agit des Lakers de LeBron James, menés 3-0 par les Nuggets. Le Game 4 est à 02h30 cette nuit, et les Lakers sont face à un mur quasi infranchissable puisque les champions NBA restent sur 11 victoires de suite face à eux !

À chaque match, les Lakers menaient à la pause, et pourtant ils ont perdu. La défaite au buzzer dans le Game 2 a fait très mal à la tête, mais ils menaient encore dans le Game 3. Parce qu’il faut jouer à la perfection pour faire tomber les Nuggets, et LeBron James se demande même s’il a déjà affronté une meilleure équipe depuis qu’il porte le maillot des Lakers.

De l’intelligence, de l’envergure, de l’expérience…

« AD et moi en parlions dans le vestiaire, et nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : c’est l’une des meilleures équipes, si ce n’est la meilleure, que nous ayons affrontée depuis qu’on joue ensemble » lâche LeBron James. « Ils sont juste bien dirigés, bien assemblés… Ils ont des scoreurs, ils ont des shooteurs, ils ont des créateurs, ils ont des joueurs intelligents, ils ont de l’envergure, ils ont de la richesse d’effectif… Et puis quand vous avez un gars comme Jokic, qui est à la fois grand et cérébral, vous ne pouvez pas vraiment faire d’erreur contre un joueur comme ça. »

LeBron James oublie une qualité essentielle : le vécu commun. Les Nuggets jouent ensemble depuis des années. Le duo Jokic-Malone est la clé de voûte de l’effectif depuis 2015. Jamal Murray et Michael Porter Jr. n’ont connu que les Nuggets. Aaron Gordon est arrivé il y a trois ans.

« On essaie… On regarde beaucoup de vidéos… On s’ajuste aux différentes couvertures… Mais sur le plan collectif, selon moi, on n’a juste pas assez d’expérience. Ils sont ensemble depuis quelque chose comme cinq ans » souligne d’ailleurs Rui Hachimura.

Une chose est sûre, les Lakers ne sont pas si loin des Nuggets, et c’est ce que retient Mike Malone avant la rencontre de ce soir.

« L’an passé, on avait gagné quatre matches serrés pour remporter le titre, et nos gars en ont conscience. Ce Game 4 sera le plus dur de la série, et les Lakers ne vont pas quitter la scène sans se battre. On le sait. Il y a des Hall Of Famers chez eux, et les plus grands joueurs de l’histoire jouent chez eux. Ils sont dos au mur, et notre défi est le suivant : comment faire en sorte, mentalement, d’être justement l’équipe qui est dos au mur ? Comment être l’équipe qui est le plus dans l’urgence ? Ils ne vont pas nous laisser l’être. Il faut qu’on le soit, dans leur salle, et ça va être un sacré challenge ! »