30 jours/30 équipes : Miami Heat

À l’approche de la reprise, Basket USA poursuit sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, direction Miami, le finaliste en titre, vaincu par les Nuggets. Les Floridiens ont difficilement traversé la saison régulière, puis flirté avec la sortie de route lors du « play-in », d’abord en s’inclinant contre Atlanta puis en étant menés face à Chicago. Jimmy Butler et sa bande ont finalement validé leur ticket pour les playoffs, avant de montrer un visage bien plus tranchant et de rejoindre les Finals face à Denver, en ne passant toutefois pas loin de la correctionnelle face à Boston (ils menaient 3-0 et l’ont emporté dans le Game 7).

Bref, une saison étrange et une intersaison dans la foulée qui n’a pas été de tout repos non plus. Damian Lillard a demandé son transfert, en glissant qu’il voulait absolument rejoindre Miami. Le Heat voyait là l’opportunité de recruter la pièce manquante pour enfin retrouver le sommet de la ligue, après les échecs en Finals 2020 et 2023. Mais Pat Riley n’a pas réussi à convaincre les dirigeants de Portland.

Après le transfert de « Dame » à Milwaukee, le Heat espérait alors se rabattre sur Jrue Holiday, ce qui aurait constitué un beau lot de consolation. Sauf que, là encore, c’est raté, et comme Gabe Vincent n’est plus là, le poste de meneur de jeu ressemble à un point faible, le poids des ans s’abattant sur Kyle Lowry. Le départ de Max Strus a été compensé par l’arrivée de Josh Richardson, qui revient en Floride, et le noyau dur du groupe n’a toujours pas changé : Jimmy Butler et Bam Adebayo en leaders, toujours guidés par Erik Spoelstra.

Si cette équipe est capable du pire, ou du moins de passer à côté de certains matches pendant la saison régulière, elle est aussi capable du meilleur, et d’être la formation que personne ne veut croiser à l’Est. Surtout si elle est motivée par son raté avec Damian Lillard, et que tout le monde imagine déjà une finale de conférence entre Boston et Milwaukee. Le Heat n’est jamais meilleur que quand il joue le rôle de trouble-fête.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Josh Richardson (Spurs), Thomas Bryant (Nuggets), RJ Hampton

Départs : Victor Oladipo (Thunder), Gabe Vincent (Lakers), Max Strus (Cavaliers), Cody Zeller (Pelicans)

LE JOUEUR À SUIVRE : TYLER HERRO

Jimmy Butler s’est désormais imposé comme un joueur de playoffs avant tout et Bam Adebayo, même si Erik Spoelstra estime qu’il est négligé par les GM de la ligue, est tout de même double All-Star. Le cas le plus intéressant à Miami est donc celui de Tyler Herro. Il a manqué les playoffs la saison passée, blessé dès le premier match du premier tour contre Milwaukee, et aura très envie de retrouver les parquets.

Surtout, malgré son statut de titulaire et son trophée de meilleur sixième homme en 2022, l’arrière est constamment dans les rumeurs de transfert. Le Heat était prêt à s’en séparer pour récupérer Damian Lillard, mais les Blazers ne voulaient pas de lui. Clairement, Tyler Herro, au centre des discussions et des critiques, ne fait pas l’unanimité. Il s’est fixé deux objectifs pour cet exercice 2023/24 : devenir All-Star puis s’imposer comme « intouchable », comme le joueur qu’on ne voudra plus transférer.

L’un étant sans doute lié avec l’autre, c’est une saison importante pour Tyler Herro. Même si le Heat a réussi à dominer la conférence Est en playoffs sans lui, avec ses points et ses shoots extérieurs, il soulage Jimmy Butler et Bam Adebayo et offre une solution de poids à l’attaque d’Erik Spoelstra.

Gabe Vincent et Max Strus ne seront plus là pour frapper de loin, et l’apport de Tyler Herro devient capital si le Heat veut exister dans cette conférence Est, notamment face aux deux géants qui s’annoncent : les Celtics et les Bucks. Le joueur a des choses à prouver quand le Heat aura besoin de lui, soit le parfait mariage de raison.

Moyenne d’âge : 27.8 ans

Masse salariale : 184.3 millions de dollars (9e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

La défaite en Finals contre Denver puis l’arrivée attendue de Damian Lillard n’ayant pas abouti, le Heat revient avec la bave aux lèvres. Revanchards, les joueurs d’Erik Spoelstra sont sérieux dès la saison régulière. Ainsi, ils écartent les faibles équipes et dominent souvent les grosses écuries, pour se hisser dans le Top 3 de l’Est.

Tyler Herro fait sa meilleure saison en carrière, Bam Adebayo est un candidat évident pour le trophée de défenseur de l’année, et Kyle Lowry, bien titulaire, évite l’infirmerie.

Ce collectif est toujours aussi solide et intense en défense, avec sa zone qui est un véritable problème pour les adversaires. En gardant son noyau dur, et avec une motivation décuplée, le Heat arrive en playoffs avec l’avantage du terrain et beaucoup de certitudes dans son jeu. Les autres équipes sachant très bien qu’elles vont avoir beaucoup de mal à remporter quatre matches sur sept face à cette formation.

LE PIRE SCÉNARIO

Avoir manqué Damian Lillard est un pilule difficile à avaler, surtout que Kyle Lowry n’a pas rajeuni. Le meneur de jeu fait le minimum mais face aux cadors, ça ne suffit pas.

Jimmy Butler est donc obligé de prendre le jeu à son compte bien plus que prévu et il s’épuise en saison régulière. Tyler Herro, lui, en fait parfois trop pour montrer qu’il est désormais indispensable et pour compenser les départs de Gabe Vincent et Max Strus. L’euphorie des playoffs passée, l’adresse au tir redevient ainsi un problème.

La philosophie installée par Erik Spoelstra permet certes à Miami de garder le cap, donc d’écarter sans problèmes les petites et moyennes équipes, mais on sent bien que les finalistes 2023 patinent quand le niveau monte.

Comme la saison passée, le Heat dépasse péniblement les 50% de victoires et ne parvient pas à se qualifier directement pour les playoffs. Sauf que cette fois, le Heat ne parvient pas à éviter la sortie de route prématurée en « play-in », et on sent bien que ce groupe a besoin d’un second souffle. Ou peut-être d’une star en plus…

