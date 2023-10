Erik Spoelstra digère mal le manque de reconnaissance de Bam Adebayo

S’il a personnellement été plébiscité par les dirigeants NBA, en étant considéré comme le meilleur coach, comme le meilleur manager/motivateur, comme le meilleur technicien défensif et comme celui qui procède aux meilleurs ajustements en plein match, Erik Spoelstra n’a cependant pas apprécié le traditionnel sondage d’avant-saison des 30 GM de la ligue.

En l’occurrence, aux questions « Qui est le meilleur défenseur de NBA ? » et « Qui est le meilleur défenseur intérieur de NBA ? », le nom de Bam Adebayo n’a pas été mentionné une seule fois par les GM de la ligue et l’entraîneur du Heat a du mal à accepter que son pivot soit oublié de la sorte.

Parmi les joueurs qui ont reçu des voix, on recense Giannis Antetokounmpo (40%), Jrue Holiday (13%), Draymond Green (10%), Marcus Smart (10%), Jaren Jackson Jr. (7%) et enfin Kawhi Leonard (7%) pour la première question, ainsi que Jaren Jackson Jr. (30%), Rudy Gobert (17%), Brook Lopez (17%), Anthony Davis (13%), Draymond Green (13%), Giannis Antetokounmpo (7%) et enfin Evan Mobley (3%) pour la deuxième.

« C’est tout simplement incroyable à mes yeux », lance ainsi Erik Spoelstra. « Je pense que Bam est le meilleur défenseur de la ligue et je ne comprends juste pas pourquoi il n’obtient pas de reconnaissance pour la manière dont il pèse de ce côté du terrain. Il va donc devoir le prouver de nouveau cette année, jusqu’à ce que tout le monde ne le remarque. »

Le trophée de DPOY en ligne de mire ?

Pourtant, au-delà d’être doublement All-Star, Bam Adebayo est un quadruple membre d’une All-Defensive Team, également présent dans le Top 5 du scrutin pour le trophée de Défenseur de l’année depuis quatre ans.

Pour Erik Spoelstra, qui a déjà milité pour envoyer son pivot au All-Star Game ou pour qu’il soit élu DPOY, cet « oubli » doit servir de source de motivation à son intérieur, en vue du nouvel exercice…

« C’est une bonne récompense à aller chercher », considère le coach de Miami. « Beaucoup de trophées peuvent potentiellement faire obstacle à la victoire, mais il n’en sera rien pour celui-là, qui est génial. Bam va juste devoir être qui il est, faire ce qu’il fait et se comporter comme une force dynamique de ce côté du terrain. Ensuite, il sera reconnu à sa juste valeur et j’espère que nous aurons une excellente défense cette année et qu’il nous guidera dans ce secteur. »

Finaliste NBA en titre avec le Heat, Bam Adebayo sort de la meilleure saison de sa carrière (20.4 points, 9.2 rebonds, 3.2 passes décisives, 1.2 interception, 0.8 contre), en étant la pierre angulaire de la 9e défense la plus efficace de la ligue (112.8 points encaissés sur 100 possessions).

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 Total 418 29 55.4 12.9 75.5 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.1 0.9 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.