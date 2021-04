Le Heat milite pour que Bam Adebayo soit défenseur de l’année

Si Rudy Gobert et Ben Simmons apparaissent comme les deux grands favoris au trophée de Défenseur de l’année, le Heat milite de son côté pour que ce soit plutôt son pivot Bam Adebayo qui rafle la récompense. Il faut dire que l’intérieur floridien, cinquième du scrutin la saison dernière, a des arguments à faire valoir dans ce domaine.

Élément-clé de la défense de Miami, qui encaisse 109.8 points par match sur 100 possessions (la 7e de NBA), Bam Adebayo fait partie de ces rares postes 5 capables de « switcher » et défendre efficacement sur toutes les positions. Mobile, puissant et athlétique, le joueur de 23 ans est l’archétype même du pivot moderne.

Une aubaine pour Erik Spoelstra, forcément ravi de pouvoir compter sur un défenseur aussi doué et polyvalent.

« J’estime que Bam [Adebayo] est l’un des défenseurs les plus singuliers de NBA, il peut légitimement défendre des postes 1 à 5 », juge ainsi le coach du Heat. « Et ce n’est pas seulement un discours de fan ou d’entraîneur, car les médias en parlent. C’est légitime de penser de la sorte. Il peut être le point d’ancrage d’une très bonne défense. Et il peut relever bien des défis, il possède le Q.I. pour être capable d’exécuter plusieurs schémas défensifs, pas seulement celui en lien avec le switch. Il est capable de s’occuper de choses encore plus complexes que ça. »

Une polyvalence rare en défense

Pour autant, comme le laisse entendre Erik Spoelstra, la candidature de Bam Adebayo risque de souffrir du mauvais début de saison de Miami, qui ne totalisait que sept victoires après 20 matchs.

Mais à l’image de son bilan collectif, le Heat est peu à peu monté en régime en défense, passant de 112.4 points encaissés sur 100 possessions en décembre, à 110.6 en janvier puis 107.8 en février et en mars. Avant, néanmoins, de baisser le pied en avril avec 112.3 points encaissés, toujours sur 100 possessions.

« Bam [Adebayo] est le genre de joueur qui préfère laisser son jeu parler de lui-même », commence d’abord le coach floridien. « Mais si vous souhaitez être considéré comme le meilleur défenseur de la ligue, vous devez réaliser des choses spéciales et votre équipe a tout intérêt à disposer de l’une des meilleures défenses de la ligue. Ce qui n’était pas notre cas en début de saison, même si nous nous sommes construits une identité bien plus cohérente dans ce domaine, depuis trois mois. »

Si l’impact en défense de Bam Adebayo n’est pas incontestable dans les statistiques brutes (6.8 rebonds défensifs, 1.1 interception et 1.1 contre de moyenne), il l’est davantage dans les statistiques avancées. En témoigne son « Defensive Rating » de 107.5 (le 13e de NBA), ses 2.3 ballons déviés par match, ses 10.2 tirs contestés par match (12e meilleure moyenne de NBA), ses 3.7 tirs à 3-points contestés par match (14e meilleure moyenne de NBA) ou encore ses 3.6 boxouts défensifs par match (leader NBA).

Le successeur de « Zo » Mourning ?

Sans compter toutes ces choses qu’il réalise mais qui ne se voient pas dans les chiffres.

« Je n’ai pas la possibilité de voter pour lui pour le trophée de Défenseur de l’année, donc je ne peux rien dire à ce propos », lance Jimmy Butler. « Tout ce que je sais, c’est qu’il adore relever le défi de pouvoir défendre sur n’importe qui dans cette ligue. Il est vraiment bon dans ce domaine, nous le savons ici, et je suis à peu près sûr que certaines statistiques le prouvent. Et il n’est pas seulement question de réussir un stop ou un contre. Les gens oublient souvent à quel point il est difficile d’être à un endroit précis puis de venir en aide et défendre ailleurs. Car c’est ce qu’il réalise pour nous en défense. Sans jamais se plaindre. »

Mais avant de l’emporter et devenir le deuxième joueur du Heat, après Alonzo Mourning (1999 et 2000), récompensé du titre de Défenseur de l’année, Bam Adebayo devra d’abord s’assurer de qualifier son équipe pour les playoffs, tout en faisant face à la rude concurrence de Rudy Gobert et Ben Simmons pour ce trophée.

« Je pense qu’il devrait être cité dans le débat, mais nous n’allons pas effectuer de grande campagne pour ça », avoue tout de même Erik Spoelstra, alors même que le Heat a pourtant multiplié les messages sur les réseaux sociaux en ce sens. « Le plus important avec tous ces trophées est que, si vous gagnez, les choses viendront d’elles-mêmes. Nous devons donc nous assurer de nous charger de ça. Nous devons avant tout gagner. »

LEXIQUE

Defensive rating : le nombre de points encaissés par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.