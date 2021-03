Ben Simmons en remet une couche sur Rudy Gobert

Absent face aux Kings samedi soir, Ben Simmons était tout de même présent devant la presse pour une visioconférence. C’était après le shootaround, et un confrère de l’Inquirer lui a demandé s’il avait le sentiment d’être le meilleur défenseur de la NBA cette saison. « Je pense que je le suis » a-t-il simplement répondu, et ce n’est pas la première fois que l’Australien se met en avant, et quand c’est pas lui, c’est son coach, Doc Rivers.

La saison passée, Simmons avait été sélectionné dans le meilleur cinq défensif, mais les votants lui avaient préféré Giannis Antetokounmpo pour succéder à Rudy Gobert. Le Français pourrait récupérer son trophée cette saison, mais Simmons estime qu’il mérite davantage cette récompense.

« Sans manquer de respect à Rudy, c’est un super contreur et un super défenseur, mais il ne défend pas sur les postes 1 à 5. Il défend sur les pivots et sans doute sur les ailiers-forts » se justifie l’arrière de Philly. « C’est un super défenseur mais je ne pense pas qu’il soit capable sur les postes 1 à 5. On ne peut pas lui demander de défendre sur Kawhi (Leonard) ou Paul (George), ou sur un meneur de jeu. Il ne le fait pas régulièrement. »

Ce que Simmons oublie, c’est que la défense n’est pas qu’individuelle, et l’aide défensive est tout aussi importante, et c’est justement l’un des points forts de Gobert par sa lecture sur le « pick-and-roll » ou sur les rotations. C’est ce qui avait permis, dans le passé, à Marc Gasol d’être élu meilleur défenseur de l’année.

Par ailleurs quand le Jazz avait décidé de faire défendre Gobert sur Simmons cette saison, il avait pris ça comme « un manque de respect« …