« J’ai adoré voir que Rudy allait défendre sur moi. J’ai trouvé que c’était un peu irrespectueux de le mettre sur moi, mais c’est comme ça. » Le Français appréciera le commentaire de Ben Simmons… Ce dernier était satisfait que le pivot pur, et donc moins mobile, était chargé de s’occuper de lui au cœur de ce choc entre Jazz et Sixers.

Joel Embiid absent, Doc Rivers a en effet décidé de titulariser son intérieur fuyant Mike Scott et ainsi faire de la place dans la raquette à Ben Simmons.

« Une fois Joel sur la touche, on avait anticipé en essayant de mettre en place un cinq où Gobert serait susceptible de défendre sur Ben », raconte le coach. « C’est ce qui s’est passé et la clé pour nous était de faire des stops et de trouver Ben. Je me suis dit que personne n’allait pouvoir le suivre, surtout en pivot. Il a très bien géré ça. »

Que des points dans la raquette

Oui car malgré ses trophées de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert a eu beaucoup de mal à contenir le « faux » pivot d’en face. L’Australien a tiré son équipe vers le haut pour réaliser une entame de match canon avec 42 points inscrits par son équipe dans les 12 premières minutes (35-42). Sur ce quart-temps, le gaucher a inscrit 19 points et délivré 4 passes. Autrement dit, il a été impliqué sur 12 des 16 paniers de sa formation.

Ben Simmons a affiché son agressivité vers le cercle tout au long de la soirée. La répartition finale de ses tirs le confirme, sans faire de surprise : il n’a pas pris le moindre tir extérieur à la raquette, et encore moins de tir à 3-points. Il avait les pieds sur la ligne des lancers-francs pour sa tentative la plus lointaine.

Cette agressivité, même liée au contexte, a de quoi rassurer. Car cette saison, Ben Simmons est moins entreprenant lorsqu’il s’agit de marquer : il affiche sa plus petite moyenne aux points et aux tirs tentés. Même si évidemment, ces standards vont largement repartir à la hausse avec ce match terminé avec 42 points (15/26), 12 passes et 9 rebonds !

Dominer sans forcément marquer

« Certains soirs, j’ai le sentiment de dominer sans que cela ressemble à un match à 40 points », décrit-il. « Ça peut être avec un triple-double, une victoire de 20 points ou avec la défense. Mais ouais, j’ai vraiment eu à prendre le relais en l’absence de Joel. »

Cinq jours plus tôt à Portland, il avait signé sa précédente meilleure performance de la saison avec 23 points, suivie d’un match à 18 points à Phoenix. Malheureusement pour son équipe et lui, ce bon passage offensif s’est traduit par trois défaites de rang. Au moins, l’intéressé a le sentiment de se retrouver.

« Franchement, j’ai beaucoup travaillé sur mon approche mentale ces dernières semaines. Ce n’est pas facile à faire, de changer la façon dont vous jouez, ou certaines choses dans le jeu qui sont naturelles pour certains. J’ai le sentiment d’y arriver. Ma moyenne de points est clairement en hausse depuis cinq, six matches. Donc tant que je peux continuer à être dedans et bosser cette approche, je crois que c’est effrayant (pour les autres) » conclut-il.