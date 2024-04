Tyler Herro veut devenir « intouchable »

Meilleur remplaçant de la saison 2021/22, Tyler Herro a de grosses ambitions. Il ne veut plus être considéré comme un joueur de complément, derrière Jimmy Butler et Bam Adebayo, donc il vise le All-Star Game cette saison.

C’est aussi une manière pour lui de s’affirmer comme un joueur qui compte vraiment. Car malgré son statut de titulaire à Miami, le finaliste 2023 tout de même, et ses 20.4 points de moyenne sur les deux dernières saisons, il n’a pas encore fait l’unanimité. Il est souvent au centre des rumeurs et des discussions. Le comprend-il ?

« Je ne sais pas pourquoi », répond-il au Miami Herald, face aux controverses qu’il suscite. « Si on regarde la ligue, je suis avec chaque jeune joueur qui pourrait devenir un joueur important, qui sera la relève. En vieillissant, je ne prête même plus attention à ces conneries. Je connais ma valeur. Je sais que je suis un des joueurs qui comptent et je n’ai pas besoin de le dire. Je vais le montrer. »

Il ne veut plus que le Heat pense à l’échanger

C’est-à-dire ? Tourner à 25 points de moyenne, être plus adroit et donc obtenir une première étoile en février ?

« Je ne vais pas donner de chiffres. Je veux franchir un cap comme je l’ai fait pour ma troisième saison. Je veux vivre une chose semblable. Obtenir plus de lancers-francs, shooter plus de tirs à 3-pts. Pas nécessairement prendre moins de tirs à mi-distance, mais savoir lesquels prendre. Je peux être un des meilleurs shooteurs de la ligue à mi-distance. Je veux être efficace dans cette zone. »

Une volonté d’exploser aux yeux de tout le monde confirmée par Erik Spoelstra. « Tout le monde voit clairement ses qualités. Ce n’est pas hyperbolique de dire qu’il est un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Il l’est. Assez parlé, il va le montrer. »

Dès lors, pourquoi le mettre systématiquement dans les rumeurs de transfert ? Ce fut le cas en 2022, autour de Kevin Durant ou Donovan Mitchell, puis cet été avec le dossier Damian Lillard. C’est une autre mission de Tyler Herro cette saison : ne plus voir son nom dans ce genre d’articles…

« Pour dire la vérité, mon objectif cette année, c’est de devenir intouchable. C’est mon but. Je veux qu’à la fin de cette saison, ils n’aient pas envie de me transférer. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.