30 jours/30 équipes : Memphis Grizzlies

À l’approche de la reprise, Basket USA poursuit sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, direction Memphis pour évoquer les Grizzlies qui ont finalement déçu l’an passé, à l’image de leur leader suspendu, Ja Morant.

Au-dessus des 50 victoires pour la deuxième saison consécutive, les Grizzlies ont brillé en saison régulière. Mais pour se faire sortir dès le premier tour, trop immatures face aux vétérans des Lakers. Perturbés par la suspension en amont de Ja Morant et l’attitude de Dillon Brooks, Memphis a gâché une belle opportunité.

Suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison, Ja Morant aura au moins le droit de suivre l’équipe pour rester au niveau de ses petits camarades. Pour pallier son absence, et pour amener du leadership et du sérieux dans les vestiaires, les Grizz ont sacrifié Tyus Jones pour récupérer Marcus Smart. En y ajoutant le local de l’étape, Derrick Rose, qui pourra aussi prendre des minutes à la mène.

Avec le retour de Steven Adams et l’arrivée de Marcus Smart, en plus du meilleur défenseur de l’an passé, Jaren Jackson Jr, revanchard après une Coupe du Monde catastrophique, Memphis devrait présenter un profil défensif redoutable. En espérant que ça tienne le coup physiquement, avec trois joueurs qui ont eu leur lot de pépins.

Au complet, les Grizzlies peuvent viser très haut, mais le seront-ils pour le début des playoffs ? Et seront-ils prêts à temps ? Car le précieux Brandon Clarke est sur la touche suite à une rupture du tendon d’Achille, et il s’agira de suivre l’intégration de Ja Morant dans le collectif, et plus particulièrement dans une ligne arrière qui sera déjà en place et plutôt fournie. Il y a donc toute une hiérarchie à définir en l’absence du meneur, puis à redéfinir lors de son retour, avec également des interrogations sur le poste d’ailier et sur le banc…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Marcus Smart (Boston), Derrick Rose (New York)

Départs : Tyus Jones (Washington), Dillon Brooks (Houston)

LE JOUEUR À SUIVRE : JA MORANT

C’est évidemment l’ombre qui va planer au-dessus du Tennessee en début de saison. Suspendu pour un quart de la saison régulière pour s’être montré à nouveau affiché en possession d’une arme à feu, Ja Morant s’est brûlé les doigts. Et il en paye le prix, même si la NBA ne veut pas ostraciser une de ses stars montantes…

La bonne nouvelle, c’est donc qu’il a été autorisé à rester auprès de son équipe, habilité à voyager et à participer aux entraînements collectifs. Cela aura plusieurs avantages : de le garder dans le giron du staff, et donc de le surveiller, au moins à distance. Mais surtout de l’impliquer dès le début.

De sa réelle détermination à rester concentré sur le basket, et uniquement le basket, sur l’intégralité de la saison, playoffs compris, dépendra le sort de Memphis. S’il parvient à garder la focale et évoluer au niveau qu’on connaît de lui ses dernières années, soit 26 points, 8 passes et 6 rebonds, les Grizz seront là en fin de saison !

Moyenne d’âge : 25.8 ans

Masse salariale : 153.7 millions de dollars (21e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Motivé pour donner tort à ses critiques, logiquement plus nombreux ces derniers temps, Ja Morant déboule dans la saison comme un mort de faim. Il retrouve rapidement ses habitudes et sa production en se fondant aisément dans un collectif qu’il a côtoyé depuis le début de saison à l’entraînement.

En son absence, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane ont parfaitement assuré l’intérim au scoring, bien aidé par l’expérience de Marcus Smart et l’adresse de loin de Luke Kennard, qui reste sur sa belle lancée de l’an passé à son arrivée des Clippers, à 54% à 3-points et plus de 11 points par match.

À l’instar de Steven Adams qui peut enfin enchaîner les matchs, l’équipe tourne bien, forte de son vécu collectif et d’une santé qui sourit enfin. Memphis fait partie des favoris à l’Ouest, avec une troisième saison au-delà du cap symbolique des cinquante victoires. De quoi démarrer les playoffs avec l’avantage du terrain, et un sacré appétit !

LE PIRE SCÉNARIO

Plombés par un départ poussif sans leur meneur star, les Grizzlies doivent également gérer des pépins physiques récurrents de leurs vétérans, Marcus Smart et Steven Adams, largement mis à contribution dans une rotation encore nébuleuse et un banc qui doit retrouver ses marques suite au départ du solide Tyus Jones.

Le retour de Ja Morant ne permet pas aux Grizz de passer un cap, eux qui auront couru toute la saison après le peloton dans la conférence Ouest. Son intégration prend ainsi un peu plus de temps que prévu et force Memphis à disputer un « play-in » toujours piégeux, même si le groupe monte peu à peu en puissance sur la fin de saison.

Mais ce sprint final est trop tardif, et finalement trop court, pour ce groupe en recomposition, Taylor Jenkins n’ayant jamais trouvé de solution solide à l’aile pour remplacer Dillon Brooks.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Spurs 13 – Rockets 12 – Jazz 11 – Pelicans 10 – Thunder 9 – Wolves 8 – Mavericks 7 – Kings 6 – Grizzlies 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …