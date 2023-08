James Harden se lâche : « Daryl Morey est un menteur ! »

Alors que les Sixers viennent de mettre fin aux discussions avec les Clippers, James Harden sort de son silence, et ses propos vont faire beaucoup de bruit. Actuellement en tournée promotionnelle, l’ancien MVP se lâche sur Daryl Morey, le président des Sixers, et ancien dirigeant des Rockets. On savait qu’il était furieux contre lui, mais cette fois, c’est en public.

« Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une franchise dont il fait partie. Permettez-moi de le répéter. Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation dont il fait partie ».

James Harden on his China tour: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” 😳 pic.twitter.com/oaqVjXkax6 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 14, 2023

Le tout sous des cris et des applaudissements de ses fans, toujours aussi nombreux en Chine. Au-delà de la brouille entre Morey et Harden, il faut rappeler que ce même Morey avait été à l’origine du conflit entre la Chine et la NBA. C’était en 2019, et la « guerre froide » entre la ligue et les autorités chinoises avaient coûté plus de 200 millions de dollars à la NBA…

Si ses images et ses propos sont confirmés, on ne voit pas comment les Sixers pourraient faire le forcing pour conserver leur joueur. A moins de lui donner raison et de se séparer de Morey…