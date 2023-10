30 jours/30 équipes : Los Angeles Clippers

À quelques jours du début de la saison régulière, Basket USA en termine de sa traditionnelle présentation, franchise par franchise, de la saison NBA à venir. Comme chaque année, celle-ci prend la forme d’un compte à rebours, des équipes attendues dans les tréfonds du classement à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, place aux Clippers qui disposent toujours d’un effectif taillé pour le titre, Kawhi Leonard et Paul George en tête, enfin débarrassés de leurs problèmes physiques pour leur quatrième rentrée ensemble à LA.

Avec la cinquième plus grosse masse salariale, et le deuxième effectif le plus âgé de la Ligue, les Clippers sont la définition même de l’équipe de vétérans (qui coûtent cher). Dans ce cas de figure, l’objectif est clair, net et précis, c’est le titre et rien d’autre.

Car la franchise de Steve Ballmer compte bien inaugurer à la rentrée prochaine sa nouvelle salle, l’Intuit Dome, établie à Inglewood pour enfin s’affranchir géographiquement des Lakers, sur une dynamique positive. Ce qui n’a pas été le cas ces deux dernières années, avec des sorties de route prématurées respectivement en « play in » (2022) et au premier tour des playoffs au printemps dernier (en cinq manches face à Phoenix).

Et la santé, d’abord !

Le mot-clé de l’année sera le même que les trois dernières : la santé. Si Kawhi Leonard et Paul George peuvent tenir sur la durée, quitte à rater une petite dizaine de matchs durant la saison régulière, les Clippers peuvent aisément viser les playoffs. Voire le Top 4 si ce collectif doublé voire triplé parvient à trouver son osmose collective. « Si Kawhi peut jouer entre 65 et 70 matchs, ça peut changer radicalement les choses pour nous cette saison », confirmait ainsi Coach Lue sur ESPN récemment.

Avec Westbrook et Plumlee qui ont rempilé ou encore Kenyon Martin Jr, un autre natif de Californie qui rentre au bercail (comme George, Leonard, Westbrook et Powell), les Clippers ont réussi dans leur volonté estivale d’apporter de la jeunesse et des qualités athlétiques. Quasi inchangé, l’effectif est pléthorique et, blessures ou pas, ils seront encore là pour se mêler à la course au Top 5.

D’autant plus s’ils parviennent à récupérer James Harden puisque les discussions seraient toujours en cours avec les Sixers. Meilleur passeur de la NBA, le MVP 2018 a beaucoup à se faire pardonner après trois demandes de transfert en trois ans, et peut-être qu’il est le chaînon manquant des Clippers pour jouer vraiment le titre. Mais on n’en est pas encore là…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kenyon Martin Jr (Rockets)

Départs : Eric Gordon (Suns)

LE JOUEUR À SUIVRE : KAWHI LEONARD

Depuis sa Draft en 2011, Kawhi Leonard n’a dépassé les 70 matchs joués en saison régulière qu’à trois reprises ! Pire, depuis son départ des Spurs en 2018, dans une saison à 7 matchs, l’ailier superstar n’a connu qu’une seule campagne à 60 matchs disputés, et une saison blanche… C’est bien simple, depuis qu’il est chez les Clippers, il n’a joué que 147 matchs sur 308 possibles !

Si on ne peut pas lui reprocher sa production quand il est sur les planches, toujours au-dessus des 24 points, 6 rebonds et 4 passes, Kawhi Leonard doit impérativement construire plus d’automatismes avec ses coéquipiers. C’est indispensable si les Clippers veulent se mêler à la course au titre. Dans le collimateur de la NBA qui veut voir ses stars jouer dans les grands matchs télévisés, « The Klaw » doit pourtant gérer son effort pour arriver en pleine forme pour les playoffs, où son impact des deux côtés du terrain (même s’il est moindre défensivement ces dernières années) peut clairement faire basculer LA du bon côté.

Après deux graves blessures au genou droit ces trois dernières saisons, dont une aux ligaments croisés en playoffs en 2021 et une autre au ménisque en avril, c’est un pari risqué…

Moyenne d’âge : 28.4 ans

Masse salariale : 194.3 millions de dollars (5e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Véritablement en forme et en pleine possession de leurs moyens, les Clippers peuvent enfin appliquer, maitriser et même perfectionner le plan de jeu concocté par Coach Lue, à savoir un cinq hyoer polyvalent, et il tire profit de son effectif rempli d’ailiers pour tisser une défense mobile et agressive. On voit même des séquences avec trois arrières, et le duo Leonard-George sous les panneaux, et comme il y a deux ans, cela perturbe beaucoup les adversaires.

« J’adore notre équipe, la manière avec laquelle elle a été construite, on dispose de beaucoup de joueurs et de beaucoup de polyvalence », avait expliqué Tyronn Lue. « Le plus important, c’est qu’on ait ce sentiment d’urgence dès le premier match, on doit être prêt à jouer d’entrée. »

Un message qui est bien passé, et la richesse de son effectif lui permet de multiplier les combinaisons avec un secteur intérieur qui peut tout de même faire des dégâts avec le duo Zubac – Plumlee. En tout état de cause, soir après soir, les Clippers usent leurs adversaires grâce à la longueur de leur banc et leur puissance physique à tous les postes. Mais surtout par un duo de superstars enfin de retour au top, et qui font la différence dans les moments chauds.

Outre Russell Westbrook qui confirme son impact retrouvé, Norman Powell reprend le flambeau de Jamal Crawford et Lou Williams dans la course au Sixth Man Award. Tout va si bien que les Clippers abandonnent même l’idée d’aller chercher James Harden, et ils n’ont aucun mal à finir dans le Top 4 de leur conférence. Le message de Tyronn Lue est passé.

LE PIRE SCÉNARIO

Une fois de plus, les blessures n’épargnent pas les Clippers qui parviennent à se maintenir à flot, grâce à la suractivité d’un Russell Westbrook plus leader que jamais lorsque Paul George et Kawhi Leonard doivent rater plus de matchs que prévu.

Le « play-in » est encore sur leur chemin et, une nouvelle fois, toute une saison vécue cahin caha, se joue sur la disponibilité du moment. Pour la deuxième fois en trois ans, les Clippers ratent les playoffs et ça sonne le glas de cette équipe de vétérans où figurent pas moins de onze joueurs en fin de contrat ! Les Batum, Morris, Covington et Plumlee sont rapidement débarqués pour laisser place à un nouvel effectif rajeuni. Alors que l’équipe quitte Los Angeles pour Inglewood, les dirigeants hésitent à prolonger Tyronn Lue et Paul George, le projet étant arrivé en bout de course…

